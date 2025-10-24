No pudo el joven MI tunero César Alejandro Pérez completar la hazaña de obtener podio en la fase final del campeonato cubano de Ajedrez que concluyó en el Hotel Girasol de La Habana. La tarea se presagiaba difícil para la última ronda y allí cayó ante el más rankeado GM villaclareño Ermes Espinosa que lo venció en la fecha del adios y terminó en un meritorio sexto lugar con 5.5 puntos a 1.5 del nuevo campeón, el GM santiaguero Lelys Martínez.

César Alejandro (elo 2364) ganó cinco partidas, entabló una y perdió tres, éstas últimas siempre frente a trebejistas de la máxima categoría como fueron Lelys, Omar Almeida y Ermes Espinosa. Su gran logro fue que completó la segunda norma de Maestro Internacional que lo ubica a un paso de obtener esa categoría – son tres normas y no dos, como publicamos erróneamente. Ahora, además sumó 31.2 unidades al coeficiente personal. Sin dudas una actuación que confirma su desarrollo vertical en el juego ciencia.

En el otro representante de Las Tunas en este evento, el MI Michel Alejandro Díaz (2440) concluyó en la décima casilla con 5.0 puntos tras acumular tres victorias, cuatro tablas y dos reveses ante el GM Lelys Martínez y el MI habanero Daniel Díaz. Esta actuación le restó 7.8 a su ELO personal, según la tabla estadística del sitio https://s1.chess-results.com.

En definitiva el GM santiaguero Lerys Martínez es el nuevo campeón de Cuba (7.0 puntos). Terminó invicto con siete duelos ganados y cuatro igualados. Lo secundaron en la ceremonia de premiación el GM villaclareño Ermes Espinosa (6.5) y el MI camagüeyano Jorge Roberto Elíaz (6.0). Seguidamente de se acomodaron el GM Omar Almeida (HAB/ 5.5), GM Elier Miranda (VCL/5.5) y el tunero César Alejandro Díaz (5.5).

FOTOS:ACN y perfil del atleta en facebook

(Visitado 2 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito