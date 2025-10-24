Los Cocodrilos salieron otra vez impetuosos y lograron su segunda victoria de 7-3 sobre la grama del estadio Latinoamericano. En el primer capítulo combinaron una base por bolas, un sacrificio, cañonazos de Ariel Martínez y José Noroña, unido a costoso error del antesalista Henry Quintero para marcarle un par de rayas al abridor Rubén Rodríguez.

En el segundo agregaron otra por dobles consecutivos de Yoandry Jiménez y Esteban Terry. Precisamente Terry remolcó las decisivas en la apertura del cuarto con cuadrangular de dos carreras, seguido de otro estacazo de Yurisbel Gracial para clavar la puntilla.

Los Leñadores que apenas pegaron cinco hits hicieron sus tres anotaciones en el cierre del sexto por boletos a Rondón y Yosvani y jonrón de Henry Quintero frente al primer relevista Yosney García. Por los Cocodrillos, que acumularon 10 imparables se destacó el patrullero izquierdo Esteban Terry que se fue de –3-2, son doble, cuadrangular y 3 impulsadas.

Este juego lo ganó Shaiel Cruz (6-0) que caminó los primeros 5.1 de inning, se enfrentó a 17 tuneros, le pegaron 4 hits, con dos carreras limpias, 4 ponches y otros tantos boletos. Lo perdió el abridor tunero Rubén Rodríguez (2-4) que en 2.0 episodios se enfrentó a 10 yumurinos, con 4 hits, 2 bases por bolas y dos limpias. Le siguieron Keniel Ferraz (2.0/3H/3CL/1K), Anier Pérez (2.1/2H/1CL/2BB), Rodolfo Silva (1.21H/1BB) y Alberto P. Civil (1.0/2K).

Con la serie 2-0 a favor de Matanzas , el tercer juego juego se desarrolla hoy 1.30 PM. Yosmel Garcés será el lanzador por Las Tunas y Yamichel Pérez por Matanzas.

FOTOS: Gretel Yanet

