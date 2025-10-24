Nueva York, 11 de febrero de 2026 — El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Ernesto Soberón Guzmán, presentó el Programa País Cuba-UNICEF 2026-2030 durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva del organismo, destacando que constituye un marco de cooperación estratégico para fortalecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El diplomático cubano explicó que el documento es resultado del trabajo conjunto entre Cuba y UNICEF, alineado con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Cuba 2026-2030 y con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, con énfasis en un desarrollo integral, equitativo y sostenible.

Señaló que el Programa se sustenta en el compromiso del país con el pleno disfrute de los derechos de la infancia, en correspondencia con la Constitución de la República, el Código de las Familias, la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Soberón Guzmán destacó que su implementación contribuirá a preservar los logros sociales alcanzados, asegurar el acceso a insumos esenciales y movilizar alianzas nacionales e internacionales que respalden la recuperación económica y el bienestar integral de las nuevas generaciones.

El Representante Permanente denunció que estos esfuerzos se ven afectados por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y por medidas destinadas a obstaculizar la llegada de combustible al país, con impactos directos en el transporte, los hospitales y el funcionamiento de las escuelas.

Finalmente, Cuba solicitó el apoyo de los miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF para la aprobación del Programa País 2026-2030, reafirmando su compromiso con el multilateralismo, la cooperación internacional y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó el Programa País Cuba 2026-2030, quedando Estados Unidos aislado como único voto en contra.

(Cubaminrex-Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas).

Tomado del Sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba