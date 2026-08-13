El área de bajas presiones localizada al norte del golfo de México durante la mañana de este lunes ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la depresión tropical cinco de la actual temporada ciclónica. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima de 1 012 hectoPascal.

A la una de la tarde de hoy, el centro de la depresión se localizó en los 28.0 grados de latitud Norte y los 90.8 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Morgan City, Louisiana, Estados Unidos. Este sistema se mueve lentamente al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas se prevé un ligero fortalecimiento y es por ello que se pronostica que el sistema se convierta en tormenta tropical esta misma noche. Según la trayectoria prevista, se espera que el centro del sistema llegue a la costa noroeste del golfo de México durante la jornada de mañana martes.

Este sistema no ofrece peligro para Cuba.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy lunes.

Depresión tropical cinco se convierte en la tormenta tropical Edouard: no ofrece peligro para Cuba Durante la tarde la depresión tropical cinco de la actual temporada ciclónica continuó ganando en organización e intensidad hasta convertirse en la tormenta tropical Edouard. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima de 1010 hectoPascal. A las ocho de la noche de hoy, el centro del sistema se localizó en los 28.4 grados de latitud Norte y los 91.6 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 225 kilómetros al sureste de Cameron, Louisiana, Estados Unidos. Este sistema se desplaza al oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora. Durante las próximas 12 a 24 es probable que Edouard se intensifique aún más antes de que alcance la costa noroeste del golfo de México, que según la trayectoria prevista se espera que ocurra durante la jornada de mañana martes, y se adentre en tierra sobre el sudeste de Texas, Estados Unidos en la noche del martes. Este sistema no ofrece peligro para Cuba. Tomado de Cubadebate

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