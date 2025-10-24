El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó en la cumbre de líderes de la COP30, en Belém, que «fuerzas extremistas» fabrican mentiras para obtener rédito electoral y «degradar el medioambiente».

«Fuerzas extremistas fabrican falsedades para obtener ganancias electorales y aprisionar a las generaciones futuras a un modelo obsoleto que perpetúa disparidades sociales y económicas, y la degradación ambiental», dijo Lula, primer jefe de Estado que discursó en la sesión plenaria de líderes de la cumbre climática.

El dirigente progresista expuso la desconexión existente entre el mundo real, marcado por guerras y disputas comerciales, y «los salones diplomáticos» donde se negocian los acuerdos climáticos.

«Las rivalidades estratégicas y los conflictos armados desvían la atención y drenan los recursos que deberían canalizarse para enfrentar el calentamiento global», manifestó.

Un problema global

Lula, anfitrión del encuentro, también urgió a los líderes a no «abandonar» los objetivos del Acuerdo de París, pese al escenario internacional de «inseguridad, desconfianza mutua e intereses egoístas inmediatos» que prevalecen sobre «el bien común».

En este contexto, recordó que 2024 fue el primer año en el que la temperatura media de la Tierra superó un grado y medio centígrado en comparación con los niveles preindustriales.

También citó un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que estima que «el planeta camina para un aumento de temperatura de 2,5 grados centígrados hasta 2100».

«Las pérdidas humanas y materiales serán drásticas. Más de 250.000 personas podrían morir cada año y el producto interior bruto global podría encogerse hasta un 30 %», expresó.

Boric y Petro se suman al mensaje de Lula en la COP30

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó al intervenir en la apertura de la cumbre de líderes de la COP30, que el mundo está «ante un fracaso» por el aumento de la temperatura del planeta, lo que atribuyó al «lobby» petrolero».

«Después de 29 COP, de discursos (…) estamos ante un fracaso. El fracaso se mide por la ciencia en términos de temperatura, de leyes de la termodinámica. Ese fracaso se debe en primer lugar al ‘lobby’ de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en esta asamblea», afirmó Petro.

También aprovechó su intervención el líder colombiano para advertir a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que puede haber un «colapso climático» en el mundo si el país norteamericano no se mueve hacia la descarbonización de su economía.

Por su parte, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, acusó a Trump de «mentir» sobre el cambio climático y pidió poner «a la ciencia y la evidencia científica en el centro de las decisiones».

«Son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir mas lejos, el presidente de los Estados Unidos en la ultima Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira», aseguró Boric durante su intervención.

«Podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos pero no podemos negarlos y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional», añadió.

Líderes del mundo discuten el futuro del planeta

Cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno se dan cita entre jueves y viernes en la reunión de líderes de la COP30, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, puerta de entrada a la Amazonía.

Entre los dirigentes que participarán figuran Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España) y Keir Starmer (Reino Unido), entre otros, según informaron fuentes oficiales brasileñas.

Tomado de Cuba Sí