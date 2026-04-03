El equipo tunero dividió honores con el campeón nacional Matanzas en la doble jornada de este domingo correspondiente a la IV Liga Élite de Béisbol 2026.

La escuadra de Pantoja cayó a primera hora en el sellado de la fecha anterior con pizarra de 5-3. Aquí el relevista Andier Reyes no pudo proteger la actuación del abridor Yosmel Garcés que dejó el duelo a su favor 3-0 cuando llegó la lluvia.

Andier (3-2) permitió 5 limpias en 5.0 inning , le conectaron 9 hits entre ellos jonrón del receptor Andris Pérez con dos Cocodrilos en las almohadillas. Este juego lo ganó Luis M. Hernández (1-1).

En el turno de cierre los Leñadores desataron ofensiva de 14 metrallazos y ganaron con marcador de 9-6. Hubo una buena apertura del zurdo Islay Sotolongo (3-3) que caminó 5.0 episodios con 8 imparables y 2 limpias.

Al bate se destacaron Yassel Izaguirre (4-2/HR/3CI/1CA), Liúber Gallo (4-3/1CI/2CA) y Yordanys Alarcón (2-2/doble/2CI/1CA).

En esta propia jornada Artemisa derrotó a Holguín 15-10 y fue sellado el encuentro Industriales- Mayabeque.

Fotos: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales

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