La crisis política en Bolivia cumple este martes 9 de junio, 41 días de extrema tensión social por las manifestaciones de sectores opositores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta prolongada ola de protestas mantiene paralizadas las autopistas nacionales, afectando la estabilidad económica y social de la nación suramericana.

Según datos oficiales de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen 79 vías nacionales obstaculizadas este martes. La institución técnica detalló que 22 puntos de bloqueo se concentran en Cochabamba y 19 en el departamento de La Paz.

El reporte de la ABC señala que Potosí registra 15 puntos de conflicto activos, mientras que Chuquisaca reporta 10 obstrucciones. Por su parte, el departamento de Santa Cruz mantiene una vía cerrada en la zona de San Julián, ruta que comunica de forma directa hacia el departamento de Beni.

Las obstrucciones en las carreteras impiden el traslado de alimentos, oxígeno medicinal, combustible, medicamentos y otros insumos indispensables para la supervivencia de la población civil.

En la sede de Gobierno, La Paz, el transporte urbano funciona de forma mínima por la escasez de carburantes, decenas de conductores se ven obligados a dormir en las inmediaciones de las estaciones de servicio para asegurar la provisión de combustible.

Adicionalmente, el impacto comercial se refleja en el mercado mayorista, donde el precio del pollo entero escaló hasta los 120 bolivianos, obligando a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a cerrar dos sucursales para realizar inventarios de emergencia.

En video, continúan las protestas en Bolivia

Tomado de Cubadebate

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