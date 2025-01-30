De CUBA

Lamenta Cuba daños por terremoto en Turquía

Autoridades de Cuba expresaron hoy su solidaridad con Turquía ante el fuerte sismo que sacudió el noroeste del país, provocando al menos una muerte y daños materiales.

Esteban Lazo, presidente del Parlamento y el Consejo de Estado, envió un mensaje de apoyo al pueblo turco, a su legislativo y demás autoridades, ante el terremoto de este domingo, que tuvo una magnitud de 6,1 grados.

«Sentidas condolencias a familiares de las víctimas. Pronta recuperación de los daños», añadió Esteban Lazo.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, también expresó en X sus condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de Turquía por las víctimas y daños materiales del temblor, ocurrido en la provincia de Balikesir.

Los reportes de prensa indican que el sismo causó al menos una víctima mortal y unas 29 personas resultaron heridas.

Además, precisan las informaciones, 16 edificios colapsaron en la región, y se derrumbaron dos minaretes de mezquitas.

