Autoridades de Cuba expresaron hoy su solidaridad con Turquía ante el fuerte sismo que sacudió el noroeste del país, provocando al menos una muerte y daños materiales.

Esteban Lazo, presidente del Parlamento y el Consejo de Estado, envió un mensaje de apoyo al pueblo turco, a su legislativo y demás autoridades, ante el terremoto de este domingo, que tuvo una magnitud de 6,1 grados.

«Sentidas condolencias a familiares de las víctimas. Pronta recuperación de los daños», añadió Esteban Lazo.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, también expresó en X sus condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de Turquía por las víctimas y daños materiales del temblor, ocurrido en la provincia de Balikesir.

Los reportes de prensa indican que el sismo causó al menos una víctima mortal y unas 29 personas resultaron heridas.

Además, precisan las informaciones, 16 edificios colapsaron en la región, y se derrumbaron dos minaretes de mezquitas.

