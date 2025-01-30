«El deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política,pero el

deporte en nuestra patria sí es una consecuencia de la Revolución..»

Fidel Castro

El más grande deportista cubano de todos los tiempos cumple este 13 de agosto 99 años. De todas las escaramuzas salió vencedor y en cada una de ellas dejaba una enseñanza. El Primero de enero de 1959 levantó los brazos en señal de victoria, venía acompañado de cientos de barbudos y detrás un pueblo entero que lo vitoreaba.

Su proyecto era muy amplio y el deporte no escapó a la ola de cambios. Deporte en función de la calidad de vida, en la formación de la niñez, en la educación de la juventud, en la multiplicación de los campeones.

» Es relativamente muy poco lo que

un gobierno burgués, oligárquico,

proimperialista, puede hacer por el

deporte…»

Antes de 1959 el deporte y la cultura física eran practicados por una minoría. únicamente el Béisbol y el Boxeo aportaban figuras de renombre. La excepción fueron el esgrimista Ramón Font y el ajedrecista José Raúl Capablanca, aunque a decir verdad ambos se preparaban fuera de la patria y no eran fruto de un movimiento masivo como el que a partir de 1961 con la creación del

INDER se puso en marcha desde el Cabo de San Atonio hasta la Punta de Maisí. Baste decir que por problemas económicos y falta de atención de los gobiernos de turno, Cuba estuvo ausente en los Juegos Ol ímpicos de 1908, 1912, 1920, 1932 y 1936. Pero en las ediciones de Paris-1900 y Amsterdam-1928 apenas su representación fue …Un sólo atleta !!!!!. En total entre 1900 y 1956 se alcanzaron 5 medallas de oro (4 de Ramón Font en Esgrima) y dos de bronce. Cuidado con hablar en esa época de Judo, Voleibol, Levantamiento de Pesas, Tiro Deportivo, Lucha, etc, etc,etc.

…»Se promovió la diversificación

en el deporte, que incluía el

desarrollo de aquellos en los

cuales se carecía de tradición

y experiencia en el país…

«A partir del año 1961 comienza la verdadera revolución en el deporte cubano.

Se construyen instalaciones deportivas en todo el país, unas con más condiciones que otras, pero todas listas para llevar adelante el proyecto dirigido por Fidel. Se fundan escuelas para la formación de técnicos y entrenadores, se llenan de niños de todas las edades y sin distinción de razas las áreas deportivas. Nacen las Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) y se fundan los Juegos Nacionales Escolares. Se concentran los principales talentos de cada disciplina y Cuba comienza a competir en el extranjero con sus mejores atletas. Era el comienzo de una nueva etapa.

..»Ningún país latinoamericano

ha hecho más que Cuba por

deporte..»

Desde los Juegos Olímpicos de Roma-1960 hasta los de Paris 2024, Cuba ha conquistado un total de 244 medallas con 86 de oro, 70 de plata y 88 de bronce. Esto es insoñable para los países pequeños. A partir de Munich-1972 nunca hemos regresado del gran evento universal sin algún título con destaque para Barcelona-1992 (14 medallas de oro), Sidney-200 (11) y Atenas-2004 (9).

Baste decir por ejemplo que Haití y Paraguay jamas !!!!!! han conquistado una medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. A otras naciones de este continente le sobran dedos de una mano para distinguir a sus héroes como Panamá ,Costa Rica y Guatemala (un campeón olímpico); Chile y Uruguay (2); Venezuela y Chile (3) ; Colombia (5), México (13) ,Argentina (22) y Brasil (40) .No hace falta ser tan inteligente para darse cuenta del alcance del deporte cubano formado por Fidel Castro y su Revolución. Hasta sus propios detractores tienen obligatoriamente que admitirlo.

..»Cuba jamás ha ido a una

competencia con atletas prestados

, con atletas robados o con atletas

comprados..»

Ahora el escenario es otro y otras son las condiciones de esta pequeña nación bloqueda y asediada por los cuatro puntos cardenales. No existe el campo socialista de Europa con cuyo desinteresado intercambio se alcanzaron altos resultados en el deporte. Las hazañas de Teófilo Stevenson, Mijain López, Alberto Juantorena, Javier Sotomayor, Ana Fidelia Quirot, Iván Pedroso, Félix Savón, Filiberto Ascuy, Mireya Luis, Driulis González y muchos otros que han honrado la bandera en diferentes etapas , son el resultado de un proyecto único en este continente. Más de 40 mil niños talentos entre 12 y 16 años permanecen concentrados en Escuelas Especializadas como garantía del futuro. En ellos y en la presente generación de atletas descansa la garantía de seguir cosechando éxitos en la arena internacional . Ese será el mejor regalo al padre del deporte cubano que ha llegado a su 99 cumpleaños y que la patria os contempla orgullosa.

Por Ernesto Vera González

(Visitado 6 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito