Seis victorias y dos tablas adornaron la primera ronda del campeonato municipal de Ajedrez en Las Tunas, un evento pactado a cinco rondas por el sistema suizo y que otorga cinco plazas para la etapa semifinal provincial 2026.

En la fecha de apertura el MN Adalberto Smith Escalona derrotó a Luis Plana y puso en alto su título de actual monarca de la ciudad cabecera. Otro de los favoritos, el MN Emiliano Parra superó a Lázaro Ochoa y Emanuel Rodríguez (Juvenil) a Roxany López. También ganaron sus duelos de este miércoles el escolar Eduardo Jiménez sobre Claudia Fonteboa, Lorenzo Simón sobre Alexander Rodríguez y Marcos Sarmiento ante Israel Ortiz.

Terminaron en tablas los pareos entre Leandro Peña-Abel Naranjo y Hermes Hidalgo -Luis Daniel Quesada . El otro participante, Samuel Santos descansó en esta ronda y suma 1 punto.

Al frente de la organización se encuentra el MI Humberto Pecorelli García, metodólogo municipal. La segunda ronda se juega este jueves, según información de la Comisión Municipal del municipio Las Tunas.

FOTO: Facebook /Ajedrez Las Tunas

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