La agresión militar de Estados Unidos e Israel ha tenido un fuerte impacto en la cultura iraní, con la destrucción de 149 inmuebles históricos y museos en al menos 20 provincias del país, según confirmó el Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán.

Entre los daños se encuentran 27 estructuras históricas y 54 museos, incluyendo cinco sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Las provincias más afectadas fueron Teherán, Isfahán y Kurdistán, que registraron 70, 27 y 13 monumentos dañados en forma respectiva.

El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, denunció en su cuenta de X que “Estados Unidos e Israel arrasaron una histórica sinagoga Rafieinia en el corazón de Teherán y profanaron rollos de la Torá”.

Además de los centros culturales, fueron atacadas instituciones científicas y educativas, como el Instituto de Investigación Espacial, el Instituto de Sistemas Satelitales, el Instituto de Transporte Espacial Avanzado y el Centro Espacial Mahdasht. También resultaron dañados equipos de control terrestre en el Observatorio Jayam y unas 30 estaciones transmisoras de la Radiotelevisión de Irán.

El representante iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, envió cartas al secretario general y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciando que ambos países atacaron de manera deliberada centros civiles, médicos y científicos, calificando estos hechos como actos de terrorismo contra la población.

Como respuesta, Irán lanzó cien oleadas de ataques estratégicos contra objetivos estadounidenses, asegurando que se cumplieron los objetivos militares previstos.

La guerra inició el 28 de febrero pasado con el asesinato del ayatolá Seyed Ali Jamenei junto a varios altos mandos militares. Posteriormente, la ofensiva se amplió hacia zonas civiles, generando una ola de destrucción que dejó más de tres mil víctimas mortales en todo el país.

Tomado de TeleSur

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