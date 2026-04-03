El pueblo colombiano fue convocado a movilizarse este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada de protesta que busca impulsar la creación de una Asamblea Constituyente.

La convocatoria fue realizada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, donde escribió: “Este 1 de mayo nos vemos en las calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”.

El objetivo central de la manifestación es rechazar el incremento de las tasas de interés fijadas por el Banco de la República, que actualmente se ubican en 11,25%. Petro criticó esta medida durante un discurso en Boyacá, señalando que afecta directamente a la economía de los hogares y favorece a sectores políticos de derecha con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

Además, la movilización busca recoger firmas para exigir una constituyente, que no reemplazaría la actual Carta Magna, pero sí la modificaría y aclararía artículos bloqueados por sectores que se oponen al Estado Social de Derecho, según explicó el mandatario.

Entre las reformas planteadas se incluyen cambios en las instituciones económicas, para garantizar mayor independencia del banco central, así como ajustes en los servicios públicos y programas sociales vinculados a salud, pensiones y justicia.

El presidente también destacó la necesidad de reconocer el derecho a la educación preescolar y superior, así como el derecho de los campesinos a la tierra, como pilares de la nueva propuesta constitucional.

Petro planteó además que la Asamblea Constituyente que impulsa deberá garantizar derechos laborales fundamentales. En su mensaje, destacó que dicha instancia debe asegurar un salario mínimo vital y móvil, además de la reducción de la jornada laboral en función del aumento de la productividad.

Finalmente, Petro subrayó que la constituyente debería garantizar un salario mínimo vital y móvil, además de la reducción de la jornada laboral en función del aumento de la productividad, asegurando la estabilidad del empleo por mandato constitucional.

Tomado de TeleSur

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