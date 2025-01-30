Los campeones de Cuba ya definieron su lista de 40 peloteros con vista a la Serie nacional 64 que comienza el venidero 2 de septiembre. En una conferencia de prensa presidida por las máximas autoridades deportivas de Las Tunas se hizo oficial la convocatoria de los Leñadores que incluye a cuatro receptores, 11 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 17 lanzadores, entre ellos siete novatos.

La receptoría estará defendida por Yosvani Alarcón, Deismel Hurtado, Oberto Coca y Alexander Bermúdez . Para defender la media luna fueron escogidos Yordanys Alarcón, Yudier Rondón, Yunior Otero, Jean Lucas Baldoquín,

Roberto Suliban Baldoquín , Luis Antonio Pérez (N) , Jose Manuel Pérez , Henry Quintero (N), Norge de Jesus Torres , Yor Alexandro Alarcón

y Cristhoper Vázquez (N).

Por su parte las praderas estarán custodiadas por Yuniesky Larduet , Héctor Castillo, Daicel Lewis, Yassel Izaguirre , Maikel Molina , Leonardo Joseph Acosta, Osmanis Alejandro Urrutia y el debutante Dairon Michel Suárez .

El cuerpo de lanzadores lo integran Alberto Pablo Civil, Alejandro Meneses, Anier Pérez , Keniel Ferráz,Eliander Bravo, Rodolfo Díaz, Rubén Rodríguez, Leandro Cañada, Yoelkis Cruz, Darbys Leyva, Eloy Borrego (N), Sergio Fernández (N), Aliexis Batista , Hector Aguilar (N),

Yosmel Garcés , Leodanis Sánchez y Andier Reyes.

El congresillo técnico será el próximo día 22 y la etapa clasificación cierre el 17 de diciembre. Los play off de cuartos de finales se jugarán entre el 20 y el 28 de ese mes. Las semifinales arrancarán el 4 de enero y la discusión del título el 23.

Por Ernesto Vera González

