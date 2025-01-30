La tormenta tropical Erin, que se formó hoy al oeste de las islas de Cabo Verde, se mueve en esa dirección a 31 kilómetros por hora (km/h) y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la cuarta tormenta de la actual temporada ciclónica del Atlántico y el Caribe se localizó cerca de la latitud 17.4 Norte, longitud 28.0 Oeste.

Datos anteriores del viento por satélite indicaron que los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 km/h con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, subrayó el reporte del CNH.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 55 kilómetros desde el centro, destacó.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio tuvo un comienzo diferente a ciclos anteriores, con solo la formación de cuatro eventos de corta duración: Andrea (24 de junio); Barry (28 de junio); Chantal (4 de julio) y Dexter (4 de agosto).

Según pronósticos, agosto será el comienzo de un período más activo de este ciclo que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Tomado de Cuba Si