Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba, encabezó este jueves la delegación que presentó en Ginebra el informe periódico 2018-2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, donde ratificó el compromiso del país de enfrentar todas las formas de racismo.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Chapman expuso los principales elementos del documento y señaló que, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y las presiones externas, Cuba mantuvo el cumplimiento de sus compromisos internacionales y avanzó en la actualización legislativa e institucional.

Debido a su importancia, La Agencia Cubana de Noticias expone íntegramente su alocución.

Intervención inicial de la Jefa de Delegación, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba:

Defensa del Informe Periódico de Cuba al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Señor Presidente y distinguidos miembros del Comité:

La presentación de Cuba ante el Comité en esta ocasión se produce en un contexto particularmente complejo. En los últimos meses se ha producido una nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, mediante el recrudecimiento extremo de un bloqueo que durante más de seis décadas ha intentado asfixiarnos. A ello se suma la imposición de un cerco a los suministros de combustible a nuestro país.

El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, y es el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Ningún segmento poblacional o sector económico escapa a sus efectos.

Rechazamos la Orden Ejecutiva del pasado 29 de enero del Presidente de los Estados Unidos, que se propone provocar un estallido social y un cambio en el orden constitucional libremente escogido por nuestro pueblo. Sabremos defender con el mayor vigor, firmeza y en estrecha unidad, nuestro derecho a la libre determinación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.

En este contexto y a pesar de la compleja situación que hoy enfrentamos, Cuba ha continuado honrando sus obligaciones como Estado parte de la Convención.

Agradezco al Presidente sus palabras de bienvenida. Saludo a los expertos del Comité, cuya profesionalidad y objetividad son esenciales para el desarrollo de un diálogo respetuoso y fructífero.

Tengo el honor de presentar, a la delegación que me acompaña, que está integrada por representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, y los ministerios de Educación, Salud Pública, Cultura y Relaciones Exteriores.

El informe que hoy defendemos es resultado del trabajo colectivo de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil. Refleja la posición de principios y condena permanente de Cuba, desde el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, contra todas las formas de racismo y discriminación racial.

Asimismo, responde a las recomendaciones realizadas por el Comité en sus Observaciones finales luego de la presentación en 2018.

Desde esa ocasión, en Cuba ha tenido lugar un amplio, profundo e integral proceso de actualización y reforma legislativa, que ha incluido el combate al racismo, la discriminación racial, la violencia en todos los ámbitos y la intolerancia.

Un paso esencial en dicho proceso, fue la promulgación de la nueva Constitución de la República en 2019, aprobada en referendo popular, y que incluye la dignidad humana como valor supremo y el principio de igualdad con un rango constitucional.

De las 38 recomendaciones del Comité en 2018, hemos implementado total o parcialmente 35, lo que representa el 92%.

Igualmente, con el propósito de continuar avanzando en la lucha contra este flagelo se adoptó, en noviembre de 2019, el Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano”.

Para materializar sus objetivos, se estableció la Comisión Nacional para la lucha contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano”, donde participan en igualdad de condiciones miembros de entidades gubernamentales y representantes de diversas agrupaciones y movimientos de la sociedad civil. Me honro en conducir los trabajos de esa comisión, que preside el Presidente de la República y cuyo funcionamiento es coordinado por el Ministerio de Cultura. El informe que hoy defendemos fue elaborado en el marco de esta Comisión.

Resulta relevante el empleo de la ciencia y el estudio del genoma humano en la implementación del Programa. Podemos reafirmar con orgullo que tenemos un etnos-cubano , y que somos una nación inclusiva y mestiza.

El 64% de la población cubana de 15 años o más es de piel blanca, cerca del 26% es mulata y cerca del 10% es negra. En línea con las recomendaciones del Comité, en Cuba se capta el dato de color de la piel sobre la base de la autoidentificación.

Por otra parte, continúa fortaleciéndose la presencia de personas negras y mulatas en cargos decisorios. En la actual legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cerca del 45% de los Diputados son negros o mulatos. Ello significa un crecimiento con respecto al 41% que representaban en 2018, y al 36% en 2011.

Por iniciativa de la sociedad civil cubana, fue inaugurado el Observatorio social Color Cubano, en octubre de 2023, en el contexto de la jornada contra el genocidio, la colonización y el racismo.

Representantes de varias organizaciones, movimientos y redes, así como actores sociales antirracistas participaron, a principios de 2024, en la consulta estado-sociedad civil sobre las recomendaciones recibidas en el IV Examen Periódico Universal de Cuba.

Destaco que en su IV Examen ante el Examen Periódico Universal, Cuba aceptó todas las recomendaciones recibidas sobre la temática racial, y tiene el compromiso de implementarlas.

Como parte de nuestro trabajo en estos temas, en 2024 tuvieron lugar en La Habana la Conferencia Internacional “Nuevas narrativas: memorias, resistencia y reivindicación”, y la “Conferencia Internacional Cuba 2024: Decenio de los Afrodescendientes”, que marcaron respectivamente el 30 Aniversario del Programa de la UNESCO sobre la ruta de las personas esclavizadas, y las actividades del Primer decenio de los afrodescendientes en nuestro país.

También recibimos la visita académica de Barbara Reynolds, entonces Presidenta del Grupo de Expertos sobre las personas afrodescendientes.

Señor presidente y miembros del Comité:

Aprovechamos esta ocasión para anunciar nuestra intención de celebrar la segunda edición de la “Conferencia Internacional Cuba: Pensamiento y acciones antirracistas”.

Todo ello se produce en el contexto de la cooperación de Cuba con la maquinaria de derechos humanos de la ONU.

Como parte de esas acciones, se realizó un intercambio técnico virtual sobre el Programa Nacional en 2023, que tuvo resultado su adecuación a la guía práctica que la Oficina del Alto Comisionado creó para la elaboración de estos planes.

Además, en febrero de este año realizamos en La Habana, un encuentro de capacitación, que contó con la participación de funcionarias de la Oficina, así como de expertos en la temática racial provenientes de Brasil y Colombia. En dicho marco, también se realizó un taller con representantes de la sociedad civil sobre la presentación de Cuba ante este Comité.

Por otra parte, previo a este intercambio con el Comité realizamos un Diálogo-Estado sociedad civil sobre los avances y los retos pendientes en materia de lucha contra el racismo y la discriminación racial. Fue un ejercicio útil y provechoso.

Concluido este examen, tenemos la intención de celebrar un nuevo diálogo de seguimiento, sobre los resultados de nuestra presentación al CERD.

Entre los principales retos identificados, se señala la necesidad de continuar desglosando los datos estadísticos y ampliar la recopilación de información sobre hechos de discriminación por color de la piel o prejuicios raciales. Tenemos el desafío de seguir perfeccionando la captación de información estadística necesaria, en función de ampliar la identificación de posibles brechas y patrones de discriminación.

Por otra parte, el conocimiento de los variados mecanismos para establecer quejas o denunciar violaciones al principio de igualdad o hechos de discriminación por color de la piel es todavía limitado por parte de la población. Por tanto, tenemos el reto de darles mayor difusión y uso.

También es necesario continuar dando a conocer el Programa “Color Cubano” y sus resultados palpables, tanto a nivel nacional como local. En este sentido, tenemos la voluntad de realizar una consulta popular sobre la implementación del Programa para el año 2027, con vistas a su actualización y masificación.

Tenemos claridad de hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos. En este sentido, recibir recomendaciones objetivas y adaptadas a nuestra realidad por parte de los expertos, será también de mucha utilidad.

Presidente, expertos del Comité:

El mejor tributo a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos en el actual contexto, además de la necesaria remembranza, es la solidaridad internacional con los países de los que millones de personas fueron arrancados a la fuerza. De ellos somos hijos. Su sangre corre por nuestras venas.

A pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la injustificada inclusión de Cuba en la unilateral y arbitraria lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, el cerco energético y las crecientes amenazas a nuestra soberanía, así como la campaña de persecución desatada por el gobierno de los Estados Unidos, nuestro país continuará desarrollando sus programas de cooperación con las naciones africanas, caribeñas y otras del Sur.

Reiteramos nuestra firme voluntad de contribuir a la plena implementación de la Declaración y Programa de Acción de Durban, que mantiene toda su vigencia.

En el centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, recordamos sus palabras en la histórica conferencia de Durban, cuando expresó, cito:

“El racismo, la discriminación racial y la xenofobia constituyen un fenómeno social, cultural y político, no un instinto natural de los seres humanos; son hijos directos de las guerras, las conquistas militares, la esclavización y la explotación individual o colectiva de los más débiles por los más poderosos a lo largo de la historia de las sociedades humanas”. Fin de la cita.

Igualmente, reafirmamos nuestro compromiso en continuar avanzando en la implementación de la Convención.

Con los avances expuestos, y conscientes de que resta por hacer, asistimos al presente diálogo con el Comité, con la disposición de que sea un intercambio constructivo y objetivo, enfocado en la ejecutoria de nuestro país en virtud de sus obligaciones internacionales bajo esta Convención.

Tomado de ACN

(Visitado 12 veces, 12 visitas hoy)

Marcar Favorito