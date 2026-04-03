Yosveny Verdeal Castellanos, a propuesta del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue promovido al cargo de vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) durante el VI Pleno de la organización este martes.

Según precisó la institución en su perfil de Facebook, Verdeal, aprobado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR, se desempeñaba como funcionario del Comité Central del PCC y posee una amplia trayectoria en el trabajo partidista. Es natural de Matanzas, donde transitó por diferentes responsabilidades de dirección.

El Pleno, realizado mediante videoconferencia, estuvo presidido por los integrantes del Comité Central Marydé Fernández López, jefa de la Oficina de Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, y Gerardo Hernández Nordelo, coordinador Nacional de los CDR.

En la sesión se aprobó la liberación de Julia Ileana Durruthy Molina del cargo de vicecoordinadora Nacional, como parte del proceso natural de renovación.

La dirigente dedicó treinta y tres años al trabajo de la organización de la familia cubana, de ellos doce como miembro del Secretariado Nacional.

Los participantes reconocieron la labor de Durruthy Molina en las diferentes etapas de la organización y destacaron su aporte a la consolidación de los CDR.

Tomado de ACN

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