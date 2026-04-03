El Ministerio de Exteriores de Irán declaró que las partes principales de un posible acuerdo para poner fin al conflicto con Estados Unidos están «prácticamente finalizadas», aunque advirtió sobre la inestabilidad generada por las posturas contradictorias de Washington.

El portavoz de la Cancillería, Esmaeil Baqaei, afirmó que Teherán ha actuado con buena voluntad, mientras que los funcionarios estadounidenses han planteado «exigencias poco realistas» y realizado ataques militares durante las negociaciones.

Baqaei denunció que, desde el alto el fuego de abril, EE.UU. e Israel han violado repetidamente la tregua y justificó el cierre del estrecho de Ormuz como respuesta a las «acciones ilegales y agresivas de EE.UU.», incluyendo ataques a instalaciones iraníes y buques mercantes. En ese sentido, reiteró que «no habrá absolutamente ninguna concesión» respecto a los intereses nacionales, destacando que Irán no se somete a presiones, postura que han mantenido a lo largo de las negociaciones.

«Mientras hablan de diplomacia y negociaciones, al mismo tiempo recurren a la fuerza, a acciones ilegales y a comportamientos delictivos», señaló el portavoz sobre como se han desarrollado las relaciones entre ambos países durante el periodo.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció avances significativos, afirmando que «las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas». Trump reveló que canceló una tercera jornada de bombardeos prometidos y aseguró que la delegación iraní se comprometió a que su nación «nunca tendrá armas nucleares».

Según el mandatario, el acuerdo incluiría a múltiples actores regionales como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán y otros países del Golfo. Sin embargo, aunque Trump indicó que «los documentos están prácticamente listos» y que pronto habrá una firma, Baqaei precisó que las autoridades competentes deben revisar cada detalle antes de un anuncio oficial que sirva a los intereses de Irán.

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos que podría aceptarse

Fuentes diplomáticas revelaron los términos clave de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, diseñado para poner fin al conflicto regional. Este documento contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, sin peajes, a cambio del levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

El acuerdo incluye una extensión del alto el fuego por 60 días, abarcando también al Líbano, periodo durante el cual se llevarían a cabo negociaciones nucleares donde Irán se comprometería a no adquirir jamás un arma nuclear y a resolver la situación de su uranio enriquecido, posiblemente mediante su reducción bajo supervisión de la ONU. A cambio, Irán recibiría una exención temporal de sanciones para vender petróleo y accedería a 24.000 millones de dólares de sus fondos congelados, con la mitad disponible antes de iniciar las conversaciones finales.

Una fuente cercana a los negociadores iraníes detalló que el borrador de 14 puntos exige el cese permanente de hostilidades, el respeto a la soberanía iraní y la retirada de fuerzas estadounidenses de zonas aledañas. Además, se plantea que EE.UU. y sus aliados presenten planes de reconstrucción por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares, aunque las discusiones sobre el programa de misiles y el apoyo a grupos de resistencia han sido eliminadas de la agenda.

El texto establece que las negociaciones finales no comenzarán hasta que se suspendan las sanciones petroleras y se libere parte de los activos retenidos, y que el acuerdo definitivo requeriría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de los avances confirmados por Estados Unidos, persisten diferencias sobre el alcance del alivio sancionatorio y el destino final de los miles de millones restantes congelados en el extranjero.

El portavoz enfatizó que Teherán no cederá en sus “líneas rojas”, definidas como los intereses y el bienestar de la nación iraní. “Si la República Islámica hubiera tenido la intención de ceder en sus principios ante la presión y las amenazas, lo habría hecho hace un año y medio”, afirmó Baqaei.

Tomado de TeleSur

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