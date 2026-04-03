El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves que el secretario de Estado, Marco Rubio, refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba movido “por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la clase elitista que impulsó su carrera política”.

“Para justificarlo, no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”, aseguró el canciller de la isla.

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó hoy una nueva arremetida en su estrategia de máxima presión contra Cuba al incluir a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en la lista de Entidades Especialmente Designadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro.

La cadena de medidas coercitivas unilaterales impuestas en lo que va de 2026 por la Administración Trump, su carácter extraterritorial y los efectos que ha provocado, han confirmado que el bloqueo no es un asunto bilateral, sino una política de presión multidimensional que busca asfixiar económicamente a Cuba, generar cansancio e inestabilidad social cortando sus lazos económicos y comerciales con el mundo, aislándola del sistema financiero internacional y desalentando la inversión extranjera en la isla.

Washington trata de ocultar la realidad de que las carencias del pueblo cubano son consecuencia directa de las agresiones económicas, financieras, comerciales y energéticas que la Casa Blanca ejecuta contra Cuba.

Tomado de Cubadebate

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