Nacida en Santiago de Cuba, se graduó de Licenciada en Filología en la Universidad de La Habana. Su sólida formación humanística sentó las bases de una vida consagrada a la creación poética y al estudio crítico de la literatura, obra que la consagró como una de las figuras cimeras de la poesía cubana contemporánea.

Desde su primer poemario Casa que no existía, merecedor del Premio David de la UNEAC, en1967, de Feria inauguró una línea de interioridad que marcó una ruptura en la tradición lírica de su tiempo.

Obra, con más de 20 títulos publicados, que se distingue por una fidelidad absoluta a la inspiración como motor creativo, alejándose de modas y concesiones; con una poesía atravesada por la espiritualidad, la existencia y la crítica social, que se convirtió en un espacio de libertad y reflexión; y libros como A mansalva de los años (1990) consolidaron su actitud de vanguardia y su mirada cuestionadora, mientras que su incursión en el ensayo y la dramaturgia amplió las fronteras de su creación.

Reconocida con el Premio Nacional de la Crítica en cuatro ocasiones, la Orden por la Cultura Nacional (2003), el Premio Nicolás Guillén (2008) y el título de Maestra de Juventudes (2015), Lina de Feria fue también una guía para nuevas generaciones de escritores.

La UNEAC honra su legado y su cercanía con la institución, convencida de que su voz seguirá iluminando la cultura cubana y la sensibilidad de quienes encuentran en la poesía un acto de resistencia y belleza, concluye la información que lamenta profundamente el deceso de la prominente intelectual; al tiempo que el Mincult extiende a familiares y amigos las más sentidas condolencias.

Su cadáver será velado en la funeraria de Calzada y K, en la mañana de este martes 10 de marzo.

Tomado de Cuba Si

