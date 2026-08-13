La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este martes que, debido a daños en las dos vías principales de conexión del municipio especial Isla de la Juventud con la red nacional, se encuentran interrumpidos los servicios móviles en ese territorio.

Asimismo, se reporta una afectación parcial en los servicios fijos, que permite únicamente la realización de llamadas locales.

Según el comunicado, especialistas de ETECSA, junto a trabajadores de Geocuba, realizan acciones para restablecer estas vías de comunicación. El proceso resulta complejo al tratarse de enlaces marítimos, lo que exige condiciones técnicas especiales.

La empresa aseguró que se han habilitado vías alternativas de comunicación para garantizar el enlace con las autoridades locales mientras se ejecutan las labores de recuperación.

Tomado de Cubadebate

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