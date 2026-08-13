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Viceministro cubano denunció guerra mediática contra la Isla

Viceministro cubano denunció guerra mediática contra la Isla

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este domingo desde su perfil en la red social Facebook la guerra mediática contra la Isla y la imposición de narrativas hostiles que silencian a los responsables del genocidio y castigo colectivo que sufre actualmente el pueblo cubano.

   El diplomático señaló que reportajes publicados esta semana por medios estadounidenses como CNN y Univision describieron la dura realidad de falta de combustible y energía en Cuba, pero omitieron mencionar al autor de esa escasez: el empeño deliberado del gobierno de Estados Unidos en causar máximo daño a la población.

   Fernández de Cossío afirmó que “el mensaje que propagan es el de una cruel realidad, pero sin señalar al autor que la provoca y sostiene. Un enfoque cómplice con el castigo y el verdugo que lo aplica”, escribió en su publicación.

   El viceministro reiteró que esas narrativas buscan legitimar un genocidio y un castigo colectivo, mientras se invisibiliza la responsabilidad de Washington en las medidas coercitivas que afectan directamente a la vida cotidiana de los cubanos.

   La denuncia se suma a las reiteradas posiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) en foros internacionales, donde se ha alertado sobre el impacto nocivo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y el peligro de una intervención militar.

Tomado de ACN

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ACN

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