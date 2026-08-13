Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este domingo desde su perfil en la red social Facebook la guerra mediática contra la Isla y la imposición de narrativas hostiles que silencian a los responsables del genocidio y castigo colectivo que sufre actualmente el pueblo cubano.

El diplomático señaló que reportajes publicados esta semana por medios estadounidenses como CNN y Univision describieron la dura realidad de falta de combustible y energía en Cuba, pero omitieron mencionar al autor de esa escasez: el empeño deliberado del gobierno de Estados Unidos en causar máximo daño a la población.

Fernández de Cossío afirmó que “el mensaje que propagan es el de una cruel realidad, pero sin señalar al autor que la provoca y sostiene. Un enfoque cómplice con el castigo y el verdugo que lo aplica”, escribió en su publicación.

El viceministro reiteró que esas narrativas buscan legitimar un genocidio y un castigo colectivo, mientras se invisibiliza la responsabilidad de Washington en las medidas coercitivas que afectan directamente a la vida cotidiana de los cubanos.

La denuncia se suma a las reiteradas posiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) en foros internacionales, donde se ha alertado sobre el impacto nocivo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y el peligro de una intervención militar.

Tomado de ACN

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