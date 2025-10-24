La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro revés a la agenda económica del presidente Donald Trump al invalidar la mayoría de los aranceles globales impuestos bajo su administración.

En una decisión histórica, el máximo tribunal determinó que el mandatario excedió sus facultades al utilizar una ley de emergencia de la década de 1970 para reconfigurar el comercio internacional .

El fallo, adoptado por una mayoría, establece que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no faculta al presidente para imponer aranceles de carácter generalizado.

El presidente de la Corte, John Roberts, enfatizó en la opinión mayoritaria que, aunque el tribunal no reclama competencia especial en asuntos económicos o de política exterior, debe cumplir con el papel limitado que la Constitución le asigna. “Sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, sentenció Roberts, citado por The Hill.

La decisión invalida dos categorías principales de gravámenes: los aranceles “recíprocos” impuestos en abril de 2025, que aplicaban una tasa base del 10% a casi todos los socios comerciales y llegaban hasta el 34% para China, y el arancel del 25% aplicado a productos de Canadá, China y México bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo .

Trump se convirtió así en el primer presidente en la historia de casi 50 años de la IEEPA en intentar utilizarla para implementar aranceles, una estrategia que la Corte consideró ilegal .

A pesar de los múltiples triunfos de la administración ante el tribunal de mayoría conservadora durante el último año, los jueces expresaron serias dudas sobre la justificación de la agenda económica del presidente mediante sucesivas declaraciones de emergencia .

Las consecuencias financieras de esta resolución podrían ser masivas. Según estimaciones de economistas del Penn-Wharton Budget Model (PWBM) de la Universidad de Pensilvania, elaboradas exclusivamente para Reuters, más de 175.000 millones de dólares en recaudaciones arancelarias realizadas bajo la IEEPA podrían tener que ser reembolsados .

Lysle Boller, economista senior del PWBM, explicó que su modelo, que cruza datos de importación de la Oficina del Censo que cubren aproximadamente 11.000 categorías de productos en 233 países, estima una recaudación diaria de unos 500 millones de dólares bajo esta ley. Hasta el jueves, el modelo calculaba ingresos totales por 179.000 millones de dólares desde que comenzaron a imponerse los aranceles en febrero de 2025 .

Los datos más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), publicados el 14 de diciembre, mostraban 133.500 millones de dólares en evaluación de aranceles bajo IEEPA. Si el tribunal anula estos gravámenes, se espera que los importadores inicien una carrera para solicitar reembolsos ante la CBP por los aranceles pagados durante el último año . Esta cifra supera los presupuestos combinados para 2025 de los departamentos de Transporte (127.600 millones) y Justicia (44.900 millones) .

Empresas como Costco, partes del grupo Toyota, Revlon y cientos de otras compañías ya habían presentado demandas para proteger sus reclamaciones de reembolso antes incluso de que se emitiera el fallo .

Los casos concretos que llegaron a la Corte Suprema fueron Learning Resources, Inc. contra Trump y Trump contra V.O.S. Selections, Inc., presentados por pequeñas empresas y un grupo de estados liderados por Oregón.

Learning Resources, una empresa familiar de Illinois que desarrolla productos educativos y manufactura en el extranjero, había estimado que su factura arancelaria anual podría dispararse de unos pocos millones a más de 100 millones de dólares . En respuesta, Trump había acusado previamente a las empresas demandantes de estar “fuertemente orientadas a China” y de oponerse al éxito económico de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había manifestado en enero que el Tesoro podría cubrir fácilmente cualquier reembolso de aranceles, aunque se mostraba confiado en que la Corte Suprema confirmaría las medidas. El Tesoro mantiene planes de reservar grandes saldos de efectivo, con objetivos de 850 000 millones para finales de marzo y 900 000 millones para junio .

La decisión marca la primera vez que la Corte Suprema emite una opinión definitiva sobre la legalidad de fondo de una de las políticas del segundo mandato de Trump, y constituye hasta ahora la pérdida más significativa para su administración ante el alto tribunal.

Aranceles pagados por empresas medianas de EEUU se triplicaron en 2025

Foto: AP.

Los aranceles pagados por empresas medianas de Estados Unidos se triplicaron el año pasado, reveló el jueves una nueva investigación vinculada a uno de los principales bancos del país, evidencia adicional de que el impulso del presidente Donald Trump para cobrar impuestos más altos a las importaciones está provocando perturbación económica.

Los impuestos adicionales han significado que empresas que emplean en conjunto a 48 millones de personas en Estados Unidos –el tipo de negocios que Trump había prometido reactivar– han tenido que encontrar maneras de absorber el nuevo gasto, ya sea trasladándolo a los clientes en forma de precios más altos, contratando a menos trabajadores o aceptando menores ganancias.

“Ese es un gran cambio en su costo de hacer negocios”, señaló Chi Mac, director de investigación empresarial del JPMorganChase Institute, que publicó el análisis el jueves.

“También vemos algunos indicios de que podrían estar dejando de realizar transacciones con China y quizá orientándose hacia otras regiones de Asia”.

La investigación no indica cómo se están transmitiendo los costos adicionales a través de la economía, pero señala que los aranceles están siendo pagados por empresas de Estados Unidos. Forma parte de un conjunto creciente de análisis económicos que contradicen las afirmaciones del gobierno de que los aranceles los pagan los extranjeros.

El informe del JPMorganChase Institute utilizó datos de pagos para examinar a empresas que podrían carecer del poder de fijación de precios de las grandes multinacionales para compensar los aranceles, pero que podrían ser lo suficientemente pequeñas como para modificar rápidamente sus cadenas de suministro y minimizar su exposición a los aumentos de impuestos.

Estas compañías solían tener ingresos de entre 10 millones y 1.000 millones de dólares con menos de 500 empleados, una categoría conocida como “mercado intermedio”.

El análisis deja entrever que el objetivo del gobierno de Trump de depender menos directamente de los fabricantes chinos se ha estado produciendo. Los pagos a China por parte de estas empresas fueron un 20% inferiores a sus niveles de octubre de 2024, pero no está claro si eso significa que China simplemente está canalizando sus productos a través de otros países o si las cadenas de suministro se han trasladado.

Los autores del análisis subrayaron en una entrevista que las empresas aún se están ajustando a los aranceles, y señalaron que planean seguir estudiando el tema.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el análisis, el cual mostró que las empresas de Estados Unidos están pagando aranceles que el presidente había dicho previamente que serían pagados por entidades extranjeras.

Pero Trump defendió sus aranceles durante un viaje a Georgia el jueves mientras recorría Coosa Steel, una empresa involucrada en el procesamiento y la distribución de acero. El presidente indicó que no podía creer que la Corte Suprema fuera a decidir pronto sobre la legalidad de algunos de sus aranceles, dada la creencia de él de que los impuestos estaban ayudando a los fabricantes de Estados Unidos.

“Los aranceles son lo mejor que le ha pasado a este país”, manifestó Trump.

El mandatario impuso una serie de aranceles el año pasado con el objetivo aparente de reducir el desequilibrio comercial estadounidense con otros países, de modo que Estados Unidos ya no importara más de lo que exporta.

Pero los datos comerciales publicados el jueves por la Oficina del Censo mostraron que el déficit comercial aumentó el año pasado en 25 500 millones de dólares, hasta 1,24 billones de dólares. Trump publicó el miércoles en redes sociales que preveía que hubiera un superávit comercial “durante este año”.

Su gobierno ha insistido en que los aranceles son una bendición para la economía, las empresas y los trabajadores. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, arremetió el miércoles contra una investigación de la Reserva Federal de Nueva York que mostraba que casi el 90% de la carga de los aranceles de Trump recaía sobre empresas y consumidores de Estados Unidos.

“El documento es una vergüenza”, declaró Hassett a CNBC. “Es, creo, el peor documento que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal. Las personas relacionadas con este documento deberían ser sancionadas”.

Trump elevó la tasa arancelaria promedio al 13% desde el 2,6% el año pasado, según los investigadores de la Fed de Nueva York. Él declaró que los aranceles sobre algunos artículos como el acero, los armarios de cocina y los muebles de baño eran de interés para la seguridad nacional del país. También declaró una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer un impuesto base a los productos procedentes de gran parte del mundo en abril de 2025, en un evento que llamó “Día de la Liberación”.

Las tasas elevadas provocaron pánico en los mercados financieros, lo que llevó a Trump a dar marcha atrás con sus tasas y luego entablar conversaciones con diversos países que derivaron en un conjunto de nuevos marcos comerciales. Se prevé que la Corte Suprema falle pronto sobre si el mandatario se excedió de su autoridad legal al declarar una emergencia económica.

Trump fue elegido en 2024 con la promesa de controlar la inflación, pero sus aranceles han contribuido a la frustración de los votantes por el costo de la vida. Si bien la inflación no se ha disparado hasta ahora durante el mandato de Trump, la contratación se desaceleró con fuerza y un equipo de economistas académicos estima que los precios al consumidor fueron aproximadamente 0,8 puntos porcentuales más altos de lo que habrían sido de otro modo.

Trump: “Es profundamente decepcionante”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofrece este viernes una rueda de prensa en relación a la decisión de la Corte Suprema del país de invalidar sus aranceles globales.

“Es profundamente decepcionante. Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte […] por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, manifestó.

“Los países extranjeros que nos llevan años estafando están eufóricos, están muy felices” por la decisión, expresó el mandatario. “Bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo”, aseguró.

Previamente, CNN reportó, citando a sus fuentes, que el mandatario había calificado de “vergüenza” el fallo durante su desayuno con gobernadores en la Casa Blanca de esta mañana. De acuerdo con el reporte, Trump aseguró tener un plan B al respecto.

Empresas celebran fallo de Corte contra aranceles de Trump

Contenedores en la terminal de Staten Island, Nueva York, el 22 de septiembre de 2025. Foto Afp

Miles de empresas obtuvieron una victoria cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular los aranceles de emergencia impuestos por la Casa Blanca, con lo que el proceso para obtener rembolsos acaba de comenzar, reportó La Jornada.

El mundo empresarial ha pasado meses adaptándose a la política comercial de Trump, en constante evolución, y al uso que ha hecho de los aranceles para promover su agenda, no solo para abordar cuestiones comerciales, sino también como arma contra las políticas y acciones de otros gobiernos.

Ahora, miles de empresas –y no solo las que demandaron al gobierno– decidirán si solicitan rembolsos, y podrían devolverse más de 175 mil millones de dólares en aranceles recaudados por Estados Unidos, dijeron este viernes economistas del Penn-Wharton Budget Model.

Los mercados bursátiles subieron en Estados Unidos y Europa, liderados por las acciones de las empresas afectadas, entre las que se encuentran las marcas europeas LVMH LVMH.PA y Hermes HRMS.PA, y el grupo italiano de lujo Moncler MONC.MI.

Las empresas de bienes de consumo, automóviles, fabricación y confección se han visto especialmente afectadas, ya que dependen de la producción de bajo costo en China, Vietnam, India y otros centros de abastecimiento.

Los aranceles de Trump aumentan el costo de importación de productos acabados y componentes, lo que reduce los márgenes y perturba las cadenas de suministro globales.

Desde abril se han presentado más de mil 800 demandas relacionadas con los aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre los aranceles y los asuntos aduaneros, en comparación con las menos de dos decenas de casos de este tipo en todo 2024.

Entre los demandantes más destacados se encuentran las filiales del grupo japonés Toyota, el minorista estadunidense Costco COST.O, el fabricante de neumáticos Goodyear Tire & Rubber GT.O, la empresa de aluminio Alcoa AA.N, el fabricante japonés de motocicletas Kawasaki Motors y el gigante de las gafas EssilorLuxottica ESLX.PA, que cotiza en la bolsa de París.

Varios abogados dijeron que es probable que muchas más empresas de todo el mundo se sumen a las demandas, tras haber esperado hasta la sentencia para no llamar la atención de forma indeseada.

“Las empresas se enfrentan al reto de recopilar datos detallados sobre las importaciones para calcular los aranceles pagados en virtud de diversos regímenes, que se aplicaron en diferentes períodos. Es posible que ni siquiera las empresas multinacionales tengan todos sus datos perfectamente organizados”, dijo Nabeel Yousef, socio del bufete de abogados Freshfields.

A pesar de la sentencia de este viernes, no es que “el lunes las empresas vayan a empezar a recibir cheques por correo”.

