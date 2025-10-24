Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que pretenden tomar en respuesta a este fallo», afirmó un portavoz de Comercio de la Comisión Europea.

La Unión Europea reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de invalidar los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump.

«Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente», declaró al respecto Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea. «Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que pretenden tomar en respuesta a este fallo«, agregó.

Gill afirmó que las empresas de ambas partes «dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial». «Por ello, seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», añadió el vocero del mayor socio comercial de Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema

Este viernes el Tribunal Supremo estadounidense declaró ilegales los fundamentos con los que la Administración de Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es «muy claramente una rama del poder impositivo». Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, «acceso a los bolsillos del pueblo» a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

Tomado de Rusia Today

(Visitado 2 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito