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Ascienden a 4 930 los fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 4 930 los fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

El Gobierno de Venezuela actualizó este jueves 16 de julio el balance oficial de los terremotos ocurridos el 24 de junio, informando que la cifra de fallecidos ascendió a 4.930 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

Para atender la emergencia, se encuentran desplegados 30.989 efectivos nacionales, junto con 2.278 rescatistas internacionales y más de 35.745 voluntarios. Las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias en todo el territorio y mantienen a 20.857 grupos familiares en 107 campamentos transitorios, habilitados para garantizar alojamiento y servicios básicos.

Desde el inicio de la crisis se han rescatado 6.462 personas y 35.785 pacientes recibieron atención médica. En materia de suministros, se distribuyeron más de 10.000 toneladas de alimentos y 26 millones 738.000 litros de agua potable, cifras que reflejan la magnitud del esfuerzo logístico desplegado.

El impacto en la infraestructura sigue siendo severo: 17.907 personas permanecen sin vivienda, 856 edificios presentan daños parciales o medianos y 190 colapsaron totalmente.

Las autoridades recalcaron que la emergencia continúa activa y que los trabajos de rescate, atención médica y distribución de recursos se mantienen como prioridad nacional, en un contexto donde la cooperación internacional y la solidaridad ciudadana resultan esenciales para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

Tomado de Cubadebate

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Cubadebate

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