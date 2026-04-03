El Gobierno de Venezuela actualizó este jueves 16 de julio el balance oficial de los terremotos ocurridos el 24 de junio, informando que la cifra de fallecidos ascendió a 4.930 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

Para atender la emergencia, se encuentran desplegados 30.989 efectivos nacionales, junto con 2.278 rescatistas internacionales y más de 35.745 voluntarios. Las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias en todo el territorio y mantienen a 20.857 grupos familiares en 107 campamentos transitorios, habilitados para garantizar alojamiento y servicios básicos.

Desde el inicio de la crisis se han rescatado 6.462 personas y 35.785 pacientes recibieron atención médica. En materia de suministros, se distribuyeron más de 10.000 toneladas de alimentos y 26 millones 738.000 litros de agua potable, cifras que reflejan la magnitud del esfuerzo logístico desplegado.

El impacto en la infraestructura sigue siendo severo: 17.907 personas permanecen sin vivienda, 856 edificios presentan daños parciales o medianos y 190 colapsaron totalmente.

Las autoridades recalcaron que la emergencia continúa activa y que los trabajos de rescate, atención médica y distribución de recursos se mantienen como prioridad nacional, en un contexto donde la cooperación internacional y la solidaridad ciudadana resultan esenciales para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

Tomado de Cubadebate

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