La inclusión de cinco representantes de Las Tunas en equipos que representarán en Cuba en dos importantes eventos internacionales extrafrontera.

En antesalista Henry Quintero aparece en la convocatoria con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, mientras Yassel Izaguirre, los infilders Jean Lucas Baldoquín y Norge Torres , junto al mánager Abeisy Pantoja se alistan para la Copa Mundial Sub23 con sede en Nicaragua a finales de año.

Pantoja forma parte del colectivo de dirección de este plantel cuyo mánager será Guillermo Carmona y que tendrá como preparación el torneo «Cosumel Béisbol Derby» con asiento en Quintana Roo, México. Tanto Izaguirre, como Jean Lucas y Norge forman parte de la nueva hornada de peloteros tuneros encargados de mantener el prestigio de este deporte en el balcón del oriente.

En el equipo Sub23 destacan hombres como los jugadores de cuadro Rafael Alvarez (CAM), Leonardo Alarcón (GRA) y Carlos Nieto (GRA), los jardineros Hanyelo Videt (MTZ), Osman Antonio Caruncho (VCL) y Maikol Barroso (MAY ), junto a los lanzadores Fher Cejas (HAB), Alberto Hechevarria (IJV), Silvio Iturralde (MAT), Kevin Hernández y Yosney García (MAT), Alexander Vargas (CFG) y Riquelmi Odelin (CAM).

Y para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con sede en Santo Domingo se incluye al tunero Henry Quintero, un pelotero consagrado en la temporada 2026 y muy completo en la tercera colchoneta.

PRESLECCIÓN A LOS CENTROAMERICANOS

RECEPTORES:

Andrys Pérez (MTZ), Andy Cosme O(ART) y Harold Vázquez (SCU); JUGADORES DE CUADRO:Yoel Yanqui (SCU)Yulieski Remón (GRA)Tailón Sánchez (PRI)Luis V. Mateo (CFG)

Jonathan Moreno (VCL)Henry Quintero (LTU) y Jeison Martinez (MAY); JARDINEROS:Yoelquis Gibert (SCU), Leonel Moas (CMG), Yasier A. González (HOL), José A. Noroña (MTZ), Félix J. Rodríguez (CFG) y Yasser Julio González (LHA)

LANZADORES:Andy Vargas (LHA), Frank Herrera (LHA), Armando A. Dueñas (MTZ), José I. Bermúdez (MAY), Randy Cueto (VCL), Frank Abel Álvarez (PRI), Brander Guevara (ART), Geonel Gutiérrez (ART), Fher Cejas (LHA), Raymond Figueredo (LHA), Yunieski García (ART), Yanquiel Maury Gutiérrez (SSP), Osdany Rodríguez (VCL) y Yunier Batista Ramírez. (CAV)

DIRECCIÓN:

Germán Mesa Fresneda, director; Pedro L. Lazo y Jesús Bosmenier, entrenadores de pitcheo.

Rafael Muñoz , entrenador, Cecilio J. Dreke , entrenador y Humberto M. Guevara Yervilla, preparador físico.

FUENTE: Federación Cubana de Béisbol

FOTOS: Gretel Yanet

(Visitado 13 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito