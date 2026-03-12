Profesionales de Zimbabwe graduados en Cuba manifestaron hoy respaldo a la nación caribeña y el categórico rechazo al inhumano bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas.

En el año del Centenario del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, los egresados en centros de estudio en la Mayor de las Antillas rememoraron vivencias durante años en lo que consideraron su segunda Patria, con el compromiso solidario de ayudar a la isla en los momentos complejos actuales.

La Embajadora Susellys Pérez Mesa agradeció la presencia en la sede diplomática y actualizó sobre la situación en Cuba tras el recrudecimiento del bloqueo con la orden ejecutiva del Presidente estadounidense que buscar impedir totalmente los suministros de combustible.

No estamos solos, desde muchas partes del mundo llegan expresiones de solidaridad y contamos, de manera particular, con los hermanos de esta nación africana, dijo la Jefa de la Misión.

Los zimbawenses egresados en diversas especialidades de universidades de la isla presenciaron audiovisuales sobre los efectos del cerco en esferas como la atención médica y diversas modalidades de los amigos para ayudar al pueblo del país caribeño.

Sensibles expresiones de Valentine Munyawiri y Ernest Nyatanga, dos de los presentes, conmovieron a los presentes quienes se comprometieron con nuevas iniciativas de apoyo a Cuba en estos momentos difíciles.

Integrantes de la misión diplomática de Cuba, de las brigadas Médica y Educativa estuvieron presentes en la actividad, que contó además con la asistencia del Embajador de Namibia en Zimbabwe y su esposa, ambos graduados en la nación antillana.

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