El Parque Científico Tecnológico de Holguín lidera hoy el proyecto Pyralis, innovación que transforma residuos plásticos en combustible de alta calidad para beneficiar servicios vitales de la provincia.

La iniciativa, creada por el especialista Alejandro Ortíz, utiliza un proceso de calentamiento sin oxígeno (pirólisis) para procesar bolsas de nailon y tapas plásticas. Según el esquema técnico, por cada 100 kilogramos de desechos se obtienen 100 litros de aceites pirolíticos destinados a la producción de gasolina y diésel.

Eric Díaz González, presidente de las Brigadas Técnicas Juveniles en el territorio, precisó que la planta se ubica en áreas de la Fábrica Héroes del 26 de Julio. El programa prevé instalar puntos de recogida en las comunidades para la compra de desechos, lo cual generará

empleos y propiciará el saneamiento ambiental.

Como incentivo social, los barrios con mayores índices de recolección recibirán recursos para el embellecimiento de fachadas y jardines.

Pyralis busca extender este ciclo cerrado de aprovechamiento a todo el país, para lo cual requiere la integración del sector empresarial y la Empresa de Servicios Comunales.

Tomado de Prensa Latina