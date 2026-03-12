El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este domingo su profundo agradecimiento a México y al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la solidaridad mostrada hacia la isla en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el mandatario cubano respondió al reciente mensaje de López Obrador, quien reapareció en la víspera para convocar al pueblo mexicano a apoyar a Cuba frente a las restricciones económicas y de combustible.

Las palabras de Díaz-Canel se suman al respaldo expresado horas antes por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ratificó que su gobierno continuará enviando ayuda a la isla, particularmente petróleo, pese a las dificultades impuestas por las sanciones estadounidenses.

El intercambio de mensajes refuerza los lazos históricos entre ambas naciones en un momento de máxima tensión para el pueblo cubano, que enfrenta una compleja situación energética y económica.

Tomado de Cubadebate

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