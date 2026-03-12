La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará hoy al Congreso una iniciativa dirigida a reducir costos del sistema político y a fortalecer las consultas populares.

El nuevo proyecto, presentado por la mandataria el jueves último, resulta el denominado Plan B de la reforma electoral, rechazada un día antes en la Cámara de Diputados, pese a que sus principales puntos recibieron más de un 80 por ciento de apoyo popular en una reciente encuesta de Enkoll.

La jefa del Ejecutivo recordó que la propuesta “tenía el objetivo de disminuir los privilegios en los partidos políticos y en el INE (Instituto Nacional Electoral), así como fortalecer la participación de la gente”.

En ese sentido, mencionó que el “Plan B” contempla poner un tope máximo a los gastos destinados a los congresos locales, regidores y el Senado, y añadió que los recursos recuperados (unos 223 millones de dólares) quedarían en las demarcaciones para resolver necesidades ciudadanas.

También propone ampliar la participación en las consultas públicas para incluir temas electorales, y la posibilidad de que la revocación de mandato pueda votarse en el tercer o cuarto año del sexenio.

“Vamos a enviar (el proyecto) el lunes. (…) Yo espero que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato y una convicción”, aseveró al agregar que la cuarta transformación demostró que la honestidad, la austeridad republicana y el acabar con privilegios dan resultados.

Consideró que la desaprobación de la reforma electoral no constituye una derrota, y expresó su satisfacción por haberla enviado, pues “la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo”.

“¿Por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? No mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo”, declaró.

Miembros de la Cámara de Diputados impidieron el avance de la reforma electoral dirigida, entre otras cuestiones, a disminuir costos de los comicios y modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que los cargos se eligieran directamente por el voto ciudadano.

Si bien el proyecto alcanzó 259 votos a favor, fundamentalmente con sufragios del gobernante partido Morena, frente a 234 del resto de las formaciones y una abstención, no llegó a la mayoría calificada necesaria para el visto bueno a cambios en la Constitución.

Tanto el Partido del Trabajo como el Verde Ecologista, aliados de Morena, habían expresado desde antes su rechazo a la propuesta.

Anoche, las dirigencias nacionales de las tres organizaciones políticas anunciaron su total respaldo al “Plan B”.

Tomado de Prensa Latina

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