El presidente estadounidense Donald Trump afirmó no estar listo para declarar oficialmente la victoria sobre Irán, a pesar de asegurar que el país ha sufrido graves daños a causa de la agresión conjunta con Israel.

“No hay razón para hacerlo. Creo que simplemente diría que están diezmados”, declaró al ser cuestionado si declararía la victoria de EEUU sobre Irán.

Añadió que si la nación norteamericana detuviera la agresión ahora, “les llevaría diez años o más reconstruirse”. Trump también criticó la cobertura mediática del conflicto, acusando a algunos informes de ser “noticias falsas… generadas por IA”.

Por otra parte, afirmó que el diálogo diplomático entre Washington y Teherán continúa en medio del conflicto entre ambos países. “Estamos hablando con ellos, pero no creo que estén listos. Sin embargo, están bastante cerca [de un acuerdo con Estados Unidos]”, dijo.

una derrota de Irán es menos probable de lo que se pensaba Altos funcionarios israelíes reconocen que una derrota de Irán es menos probable de lo que se pensaba inicialmente. Así lo informó hoy un periódico israelí. También dio a conocer que el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, ha identificado el 1 de abril como una posible fecha objetivo para poner fin a la operación. Mientras, funcionarios en Washington están discutiendo la posibilidad de terminarla unos días antes, con anterioridad a la visita planeada de Trump a China a fines de marzo. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha afirmado que Irán será quien decidirá cuándo se pone fin a la guerra. Tomado de Cubadebate

(Visitado 11 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito