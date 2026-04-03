La empresa finlandesa Posiva recibió luz verde para operar el depósito de residuos nucleares Onkalo, tras la aprobación de la Agencia de Seguridad Nuclear y Radiológica de Finlandia (STUK).

El dictamen de STUK, emitido recientemente, confirma que la instalación cumple con los requisitos de seguridad. Según el comunicado oficial, es la primera vez que una infraestructura de este tipo avanza hasta la etapa de autorización operativa, marcando un precedente internacional.

El depósito, situado en la localidad de Olkiluoto, a unos 240 kilómetros de Helsinki, se encuentra a 400 metros bajo tierra. Allí, cápsulas de cobre y hierro, reforzadas con paredes de bentonita, aislarán miles de toneladas de combustible usado, con una protección diseñada para durar 100 000 años.

La instalación está diseñada para recibir hasta 6 500 toneladas de residuos nucleares de alta peligrosidad, una capacidad que representa la solución definitiva a un debate de décadas sobre el manejo de los materiales producidos por la energía atómica.

El proyecto fue desarrollado por Posiva en conjunto con la central nuclear de Olkiluoto, con el objetivo de aislar de manera definitiva el combustible gastado de la biosfera.

El director general de STUK, Petteri Tiippana, calificó el avance como “un paso significativo en el almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado que se ha estado preparando durante más de 40 años”. La declaración subraya la importancia científica y ambiental del logro.

La autorización técnica ya fue otorgada, pero la decisión final dependerá del Gobierno de Finlandia, que deberá validar la solicitud presentada por Posiva, vigente hasta el año 2070. Si el cronograma se mantiene sin cambios, el depósito Onkalo estaría en condiciones de comenzar a recibir combustible nuclear gastado antes de concluir 2026.

Este desarrollo coloca a Finlandia en la vanguardia mundial del manejo de residuos nucleares, ofreciendo una solución a largo plazo para uno de los desafíos más complejos de la industria energética contemporánea.

Tomado de Cubadebate

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