Venezuela conmemora este lunes 13 de abril el Día de la Dignidad con una gran marcha nacional, a 24 años de la derrota del golpe de Estado mediático y empresarial que intentó quebrar la Revolución Bolivariana y fue resistido por el pueblo.

Esta movilización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reafirma la voluntad de una nación que se mantiene en pie de lucha contra el fascismo y la tutela extranjera, defendiendo su derecho a la autodeterminación y la paz.

La marcha que también celebra el Día de la Milicia Bolivariana, parte desde diversos puntos de la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. El recorrido principal integrará a trabajadores y movimientos sociales que convergerán en las escaleras de El Calvario, ubicadas en el parque Ezequiel Zamora.

La movilización rinde tributo a la resistencia popular que, hace más de dos décadas, salió a las calles para rescatar al comandante Hugo Chávez tras su derrocamiento por 48 horas. Aquella gesta redefinió el carácter socialista y humanista del proceso bolivariano, marcando un antes y un después en la historia del país.

Millones de venezolanos reivindican el legado del líder histórico que visibilizó a los sectores históricamente excluidos, transformando aquel intento de quiebre institucional en un impulso definitivo para las misiones sociales que garantizan los derechos del pueblo hasta el presente.

La conmemoración tiene un profundo simbolismo en Puente Llaguno, lugar que fue escenario de la manipulación mediática y las noticias falsas utilizadas por la derecha para justificar la agresión.

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Nahum Fernández, secretario de Movilización de Calle del PSUV, recordó durante una actividad en Puente Llaguno los 24 años del 11 de abril, fecha marcada por víctimas y valientes combatientes que defendieron la nación.

A través de sus redes sociales, Fernández afirmó que los actores de la ultraderecha, responsables de aquellos eventos hace más de dos décadas, persisten con su agenda de violencia. Aseguró que quienes celebraron entonces las muertes, ahora atacan con calumnias a líderes como la presidenta encargada Delcy Rodríguez, intentando propagar el odio y los golpes mediáticos.

El secretario de Movilización de Calle también indicó que el pueblo no permitirá que el cinismo de quienes enlutaron hogares se disfrace de democracia, puesto que su único objetivo persiste en ser el derrocamiento del Gobierno popular. En su participación, Fernández recordó las solicitudes de bloqueos y sanciones por parte de la derecha, calificándolas de estrategias criminales para socavar la voluntad de jóvenes, campesinos y trabajadores.

Finalmente, Nahum Fernández expresó que la respuesta del Estado es clara: diálogo nacional, paz y Constitución, tal como enseñó el Comandante Chávez al regresar con el Cristo en la mano. Extendió un llamado a la convergencia de ideas, enfatizando que, ante cualquier intento de repetir un 11A, el pueblo responderá con la fuerza de un nuevo 13 de Abril, afirmando que «¡Cada 11 tiene su 13!».

El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, recordó esta fecha histórica, destacando que este es un día de dignidad, memoria colectiva y triunfo para la patria de Bolívar.

“Fue en este día cuando la valentía y el espíritu de resistencia de nuestro pueblo lograron rescatar al comandante Hugo Chávez, así como la democracia y la soberanía de nuestra nación”, escribió el alto diplomático en su cuenta de Telegram.

Durante el golpe de 2002, medios de comunicación alineados con el plan desestabilizador ocultaron que francotiradores apostados en edificios dispararon contra los manifestantes para culpar al gobierno de Chávez. Esta táctica de guerra mediática buscaba crear un ambiente de caos que justificara la intervención externa en los asuntos internos de Venezuela, una constante en la historia de la región.

Este 13 de abril del 2026, 24 años después, las víctimas del fascismo son recordadas en un contexto de resistencia continua frente a la injerencia de Estados Unidos, potencia que estuvo detrás de aquel quiebre y que ha mantenido una agresión sostenida contra la soberanía nacional a lo largo de las décadas, tomando en cuenta que las tácticas de desestabilización externa no han cesado, evidenciando un patrón imperialista.

Tomado de TeleSUR

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