Donald Trump ha arremetido duramente contra el papa León XIV en una publicación en redes sociales el domingo por la noche, en la que asegura que el pontífice estadounidense es «débil con el crimen y terrible en política exterior» y en la que le anima a «dejar de complacer a la izquierda radical».

El presidente republicano utilizó una extensa publicación en Truth Social para criticar duramente a León XIV, y luego siguió haciéndolo después de bajar del avión, en comentarios en la pista a reporteros.

«No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen», dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de «jugar con un país que quiere un arma nuclear».

Los comentarios de Trump se produjeron después de que León XIV pidiera públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: «¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!».

En su publicación en Truth Social, el presidente estadounidense dijo que el Papa es «terrible en política exterior» aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a «concentrarse en ser un gran papa, no un político», porque «está perjudicando a la Iglesia católica».

«No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (…). Y no quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido», declaró.

Asimismo, Trump sugirió que León XIV que fue elegido Papa «porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar» con el republicano, y le insta a «estar agradecido».

«León debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político», dijo el presidente, entre otras cosas.

«Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no», apostilló.

La respuesta de León XIV

Horas después de las durísimas críticas de Donald Trump, León XIV ha dicho a la agencia Reuters que planea seguir pronunciándose contra la guerra. En comentarios realizados a bordo del vuelo papal hacia Argel, donde el primer papa estadounidense inicia una gira de 10 días por cuatro países africanos, el pontífice también afirmó que el mensaje cristiano estaba siendo «mal utilizado».

«No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio esté destinado a ser utilizado de la manera en que algunas personas lo están haciendo», ha dicho el Papa a Reuters.

«Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, fomentando el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas», afirmó, hablando en inglés. «Demasiadas personas están sufriendo hoy en el mundo», dijo. «Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que levantarse y decir que hay una mejor manera».

«No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz», dijo el Papa con total tranquilidad al grupo de periodistas que iba en el vuelo.

También afirmó: «Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz»,.

«Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz», añadió.

En video, respuesta del Sumo Pontífice:

Tomado de Cubadebate

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