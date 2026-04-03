La Habana, 17 abr (Prensa Latina) La comunicadora mexicana Alina Duarte reflexionó sobre los desafíos de la hegemonía cultural en tiempos de fascismo creciente y la urgencia de construir hoy una comunicación revolucionaria que transforme realidades.

En exclusiva para Prensa Latina, desde las instalaciones del Coloquio Internacional Patria, Duarte situó el debate en el contexto más crudo de la actualidad, a propósito del panel Hegemonía cultural y poder digital, que protagonizó la víspera junto a María Fernanda Ruiz (Argentina), Pedro Santander (Chile) y Renato Rovai (Brasil).

Hoy vemos claramente el ascenso del fascismo y no solamente es el ascenso de ideas, sino de una práctica que está arrasando, que está cometiendo genocidios, que radicaliza un bloqueo absolutamente genocida en contra de Cuba, expresó la periodista mexicana.

Frente a ese panorama, subrayó la necesidad de construir esperanza desde el diálogo colectivo, preciso, táctico y destacó el valor simbólico y político de hacerlo desde La Habana, a la que definió como «una ciudad que nos sigue mostrando horizontes revolucionarios al resto del mundo y que nos ha enseñado a vencer una y otra vez».

Sobre el Coloquio Patria, cuya representación internacional supera 25 países, fue contundente.

Hoy este evento no solamente reúne a mentes increíbles, sino que es un evento que hace patria y revolución dentro de la propia revolución, manifestó.

No solo queremos escuchar, queremos transformar nuestra política comunicacional dentro de nuestros movimientos, partidos y países, añadió.

Además, planteó la urgencia de debatir la soberanía tecnológica en un contexto dominado por algoritmos y grandes plataformas digitales.

No es posible que dentro de nuestros pueblos sigamos siendo sometidos bajo plataformas abiertamente colonizadoras, que puedan imponer narrativas, subrayó, al tiempo que recordó la existencia de ejemplos exitosos de resistencia comunicacional, como el caso de Irán o las experiencias desde Chile, que mencionó su compañero Pedro Santander durante el panel.

Aún bajo sus propias herramientas, se pudo dar una disputa comunicacional impresionante, afirmó.

En el caso de Cuba, Duarte valoró cómo ha logrado, durante décadas, comunicar su revolución de un modo que congrega solidaridad internacional.

Hay que rescatar los triunfos que se tienen a pesar de las condiciones asimétricas, sentenció la periodista mexicana.

Al finalizar, celebró la próxima sede oficial de Patria en esta capital como un espacio para encontrar y construir “esa otra forma de hacer patria, entendida como humanidad, como la entendía Martí”.

Tomado de Prensa Latina

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