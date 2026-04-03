El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, condenó las restricciones impuestas por Estados Unidos al tránsito marítimo en aguas internacionales, calificándolas como «un acto de piratería» y advirtiendo sobre las consecuencias para la seguridad regional.

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran que «la seguridad de los puertos en el Golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie«, afirmó el vocero.

Zolfaghari reiteró que ningún puerto en la región estará a salvo si los de su país se ven amenazados, y subrayó que la defensa de los «derechos legítimos» de Irán en sus aguas territoriales constituye un deber natural de sus fuerzas castrenses.

En relación con el estrecho de Ormuz, el portavoz precisó que «los buques vinculados con el enemigo no tienen ni tendrán derecho de paso», mientras que el tránsito de otras embarcaciones seguirá permitido conforme a la normativa de las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán aplicará «un mecanismo permanente» para controlar esta vía marítima estratégica, crucial para el transporte global de hidrocarburos.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la interceptación por parte de la Armada estadounidense de cualquier barco que haya pagado peaje a Teherán por cruzar el estrecho de Ormuz, escenario que incrementa la tensión en materia de seguridad marítima.

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Irán muestra decepción por estancamiento en las negociaciones con Estados Unidos

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, manifestó este lunes su decepción por el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos, en medio de discusiones de alto nivel que tuvieron lugar en Pakistán para poner fin a las agresiones occidentales.

? Irán desmiente llegada de equipo negociador a Pakistán y suspende diálogo ? Una fuente iraní desmintió informes sobre la llegada de su equipo negociador a Islamabad para dialogar con EE.UU. ? La misma fuente dijo que las negociaciones están «en suspenso» mientras continúen… pic.twitter.com/6Wu0p9XHBh — teleSUR TV (@teleSURtv) April 10, 2026

En una publicación en su cuenta de la red social X, Araqchi calificó de frustrante el rumbo de las conversaciones tras el avance inicial hacia lo que describió como un posible “Memorando de Entendimiento de Islamabad”.

Araqchi afirmó que en las negociaciones hubo disposición de buena fe. “En intensas conversaciones al más alto nivel en 47 años, Irán se relacionó de buena fe con Estados Unidos para poner fin a la guerra”, sostuvo. Sin embargo, indicó que cuando las partes se encontraban a “escasos centímetros” de un entendimiento, aparecieron obstáculos y una escalada de condiciones por parte de Washington.

Tomado de TeleSUR

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