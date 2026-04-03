Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. La semana pasada conversábamos sobre un tema clave para la economía nacional y era la transición energética y cómo esto podía impactar en el desarrollo económico de la nación.

También en esa propia semana fue noticia en redes sociales la promulgación de una nueva digamos un decreto ley, una normativa, que regulaba también los temas que tienen que ver con las energías renovables y bastante dio que hablar. Pues solamente ya no se habla del tema del consumo, que fue la temática principal de la semana pasada en nuestro programa, sino que también hablábamos de generación y sobre todo cómo descentralizar el impacto que iba a tener eso en el sistema empresarial estatal y no estatal cubano. Pero para conversar de esos temas, acompáñenos durante los próximos 42 minutos del programa para hacer juntos un cuadre diferente.

Y qué mejor que para conversar sobre estos temas con tres especialistas que saben muchísimo de la materia. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Ramsés Montes Calzadilla, quien es el Director de Políticas y Estrategias Energéticas del MINEM. Buenas noches.

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Buenas noches

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: También repite en nuestro programa Welner Collejo Jerez, Director de Adjunto de la ONURE. Buenas noches.

Lic. Welner Collejo Jerez: Buenas noches, gracias por la invitación

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y también llega desde un centro que también tiene muchísimas cosas que aportar, el Centro de Inmunología Molecular, quien es el Director de SERVICIM de esa entidad. Buenas noches, es Jandry Fiallo Guerrero.

Sc. Jandry Fiallo Guerrero: Buenas noches, Oscarito

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y antes de comenzar con el tema, vamos a ver este material que nos va a servir de introductorio y enseguida comenzamos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y uno de los elementos que veíamos en el programa anterior y que se referían mis invitados era el tema de la financiación, el financiamiento para impulsar las energías renovables y también tiene que ver con el carácter participativo a la hora de hablar de generación. ¿Cómo se inserta entonces Cuba en este proceso? ¿Acaso lo que estamos haciendo ahora con estos nuevos decretos que se han aprobado es un invento cubano o esto también es una característica internacional?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Oscarito, esto es un comportamiento normal en el mundo para avanzar en las transiciones energéticas, es decir, hay diferentes modelos de negocio y esquemas de financiación donde el sector privado participa en financiar las transiciones de energía renovables. Por ejemplo, pueden financiar varios actores económicos un parque solar fotovoltaico y este parque solar fotovoltaico puede vender energía a diferentes consumidores y a partir de lo que le venden la energía se les recupera la inversión según la participación en esas inversiones.

En el caso nuestro, la resolución que se emitió en la caseta la semana anterior, resolución 76, es un esquema similar adaptado a nuestras condiciones, de hecho es algo que venía funcionando desde el año 2021 y lo que se hizo fue actualizar los precios, es decir, los precios tuvieron una reducción de más del 50%, ya que la tecnología solar fotovoltaica ha venido disminuyendo sus precios y estaba previsto hacer una actualización teniendo en cuenta estos nuevos precios. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución o de este esquema de negocio? Primero en el país existe un decreto 110 que regula el uso de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética y ahí hay un aspecto muy importante que se le pone meta a los altos consumidores de inversiones de energía renovable.

Ahí se plantea que las nuevas inversiones altas consumidoras tienen que nacer con al menos el 50% de la energía renovable en el horario del mediodía y la existente se le da un plazo de hasta tres años para poder cumplir ese mismo indicador, el 50% de su consumo durante el mediodía debe provenir por fuentes renovables de energía, fundamentalmente la energía solar fotovoltaica. ¿Qué ocurre?

Que hay muchos consumidores que no tienen condiciones en sus techos o porque no tienen espacio para poder cumplir esa meta. Pongo un ejemplo muy sencillo, podemos ubicarnos en un hotel, por ejemplo el hotel Habana Libre es un alto consumidor y tiene muy poco espacio en su techo, entonces jamás podrá alcanzar la meta que el país está exigiendo para cumplir la energía renovable, entonces se le da esta oportunidad, esta posibilidad de que puede contratar potencia solar fotovoltaico de los parques que están en el sistema eléctrico de la Unión Eléctrica y se saca la cuenta cuánta potencia necesita que nunca va a caber en el techo y entonces eso lo contrata en otro parque que está en otro lugar y la energía que genera ese parque es como si fuera de ellos, del hotel y a medida que va consumiendo se le va descontando el consumo de esa energía, por lo tanto paga mucho menos electricidad porque ya contrató esa energía fotovoltaica.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y Ramsés antes de seguir contigo, ustedes son un buen ejemplo entonces ya más o menos de esa práctica, él decía tres años para lograr el 50%, según veíamos en el reportaje ya ustedes prácticamente a veces ya lo alcanzan con la tecnología instalada en su unidad.

Sc. Jandry Fiallo Guerrero: En el caso del Centro de Inmunología Molecular desde el año 2022 contamos con sistemas solares fotovoltaicos, ya tenemos instalados más de 600 kilowatts pico y con estos 600 kilowatts pico hemos logrado llegar al 55% del consumo, o sea de cubrir el consumo del horario pico en el mediodía, o sea hoy lo más novedoso que tenemos es que estamos instalando un sistema, un carport, o sea un sistema de alimentación a vehículos eléctricos que estamos también adquiriendo desde la empresa y con esto hemos logrado muchísimo desde el año 2022.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Entonces más o menos ahí se va avanzando y se va demostrando que lo que decía esta regulación tiene una demostración en la práctica, ¿no es así?

Lic. Welner Collejo Jerez: Sí, sí, yo creo que esto es un ejemplo muy bueno y que además siempre es bueno, de hecho se han hecho reportajes para que todo el mundo conozca las potencialidades que tenemos todos para desarrollar las fuentes renovables de energía. Hay que añadir también que bueno como Rámses lo decía esto también forma parte de las resoluciones complementarias que salen con el decreto 110 para el cumplimiento de los aspectos que tienen ahí que tienen una obligatoriedad en el caso de las metas y bueno esto es una forma de adquirirla también. Es una práctica internacional, como él lo decía.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Welner, que recuerdo que cuando salían estos otros decretos, estas otras resoluciones, algunos decían, es una locura, ¿Cómo Cuba va a ponerse una meta de que en tres años las entidades que teníamos ahora van a alcanzar? Y yo creo que esto es un buen ejemplo.

Lic. Welner Collejo Jerez: Eso es un buen ejemplo, además estamos apostando por una transición energética a energías limpias, y solo se logra con la participación de todos y si todos podemos financiar de la forma que sea, unos más, otros menos, es una de las vías que podemos nosotros alcanzar esas metas que son bastante altas que tenemos en la transición energética.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Porque la transición es lo mismo que el cambio de matriz, son conceptos diferentes.

Lic. Welner Collejo Jerez: Son conceptos diferentes, pero una va de la mano con otra, es decir, una transición energética es algo más amplio, donde tiene una participación, donde hay más aspectos que incorporar para lograr esa transición que de hecho se está planteando con metas a largo plazo al 2050. Entonces, ¿cómo se logra? Con la participación de todos, desde la posición de cada cual y desde el aporte que pueda brindar cada sector. Y bueno, desde nuestra función reguladora, esto es una de las resoluciones que se incorporan a toda la parte regulatoria, como también las hay de incentivo, que más adelante hablaremos de ellas.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Por eso es que estamos hablando, cuando se habla de transición energética, no es un problema solamente de la Unión Eléctrica, sino que tiene que involucrar a todos los actores de la sociedad, tanto estatales como no estatales, como personas naturales, para lograr. Por eso es que decíamos, ¿cómo hablar entonces hoy de esa transición energética a partir de la generación, digamos, más descentralizada de portadores energéticos, de energía en todos los lugares? Entonces, ¿qué cambia específicamente con estas nuevas resoluciones? Porque se decía que si los dólares que sigamos a cobrar, que sigamos a privatizar la electricidad, ¿es así o no es así?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Bueno, realmente, con relación a las tarifas eléctricas, se mantienen igual. No hay ningún incremento de una tarifa eléctrica, ni se va a cobrar en dólares. Es decir, se mantienen las tarifas tanto en el sector residencial como en no residencial. Ahora, con estas nuevas resoluciones, lo que se permite, por ejemplo, en el decreto 207 de las actividades que pueden ejecutar o no ejecutar los actores privados, en el caso de la energía, se permite que estos actores puedan hacer parques fotovoltaicos, incluso de otras tecnologías de energía renovable y generar esa electricidad no para autoconsumo, que es lo que normalmente se conoce, que se instala en sus propios techos para autoconsumir y tiene un excedente, siempre existe un excedente que se le entrega a la Unión Eléctrica. El mayor por ciento de la generación en ese caso es para autoconsumo y el excedente se le aplica una tarifa. Ahora se incorpora una nueva modalidad, que estos actores pueden ser generadores independientes.

Es decir, que todo lo que genera la tecnología se puede comercializar al 100% a la Unión Eléctrica o a otros consumidores del sector no residencial. Y eso es algo muy importante porque pueden encadenar negocios con relación a la energía, siempre que la fuente sea de energía renovable. Y eso permite que haya muchos actores económicos participando en la generación de electricidad. Nosotros en el país tenemos mucha generación distribuida en los grupos electrógenos de generación diesel, fuel y también con muchos parques solares fotovoltaicos que generan de forma distribuida.

Pero en su gran mayoría son de la Unión Eléctrica. Ahora estamos abriendo la posibilidad de que puedan empresas estatales, MIPYME, puedan participar también en esa generación y firmar un contrato de venta con otros consumidores. Es decir, un ejemplo, una MIPYME puede venderle electricidad en un contrato de compra-venta a otro consumidor, a otra MIPYME, a una empresa estatal, a un hotel.

Y entonces eso lo que va haciendo es que le da la posibilidad a un consumidor que por ejemplo necesita instalar un sistema fotovoltaico y no tiene suficiente financiamiento para comprar toda la tecnología porque es costosa. Y entonces en esta modalidad lo que compra es energía. Es decir, es como que va comprando poco a poco el sistema a partir de lo que le genera. Es decir, no tiene que desembolsar un monto demasiado grande por la inversión.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y una de las cosas que tenía esto era que los precios eran por acuerdo, ¿era algo así?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Por acuerdo, es decir, no es una tarifa, que es una cosa también novedosa. No es la tarifa que está establecida en el sector residencial o no residencial en este caso. Porque el problema es que cada negocio es diferente a otro. Cada negocio tiene una inversión, tiene una tecnología, tiene un costo y por lo tanto tiene una recuperación. Y eso lo define el precio. Y entonces eso es por acuerdo entre las dos partes. ¿Qué permite? Primero que consume la energía, no tiene que hacer una inversión grande. Puede ya resolver el problema del déficit de generación, porque está afectado por apagones en su nivel de actividad económica. Ya el que le vende la energía le garantiza que esté disponible esa energía como fuente renovable las 24 horas, todos los días. Se tiene que encargar del mantenimiento de ese sistema. Es decir, a veces un consumidor hace una inversión, pero él no es experto en tecnología de sistemas de energía renovable. Sin embargo, el que hace la inversión y le vende la energía, ese sí es experto. Y entonces se dedica a mantener su funcionamiento óptimo para poder vender esa energía. Entonces al mismo tiempo ya ahí se va disminuyendo el subsidio de la electricidad. Porque se supone que sea un negocio con un precio que no esté subsidiado. Y eso realmente va añadiendo competitividad al sistema eléctrico. Y es de las cosas que se quieren propiciar que se vayan incrementando para avanzar en la transición energética del país.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Conocía usted estos nuevos elementos que introducen, estas nuevas reglas de juego en cuanto a la transmisión, a la generación de energía solar fotovoltaica y otros elementos que también pueden ser de las fuentes renovables de energía? ¿Cómo influyen también otros incentivos que se están creando en el país? ¿Qué impacto tiene en la industria nacional? De ese tema estaremos conversando en un segundo momento acá en Cuadrando la Caja. Era una pregunta que se me quedaba en el tintero, en el primer bloque. ¿Qué pasaba? ¿Por qué existían? ¿Qué frenaba estas motivaciones de que las personas o las entidades digamos tuvieran un mayor avance en cuanto a las energías renovables? ¿Cómo ustedes los valoran? Incluso desde una entidad o una empresa también, coméntennos qué sucedía.

Lic. Welner Collejo Jerez: Bueno, yo creo que hay que decir, y creo que lo pensamos así. Es decir, la situación que hoy tenemos desde el punto de vista energético en el país ha motivado a que la gente comience a autoabastecerse, a decir, ¿cómo yo puedo resolver mi problema energético? Y también es parte de lo que se quiere en el país, que cada uno aporte. Hoy lo aportas desde la propia necesidad que tiene cada quien. Y eso ha motivado que empecemos a pensar ya en cómo garantizar mi energía y cómo puedo obtener las fuentes renovables de energía.

Y son de las cuestiones que nosotros, que partiendo de una situación difícil vamos sacando eso positivo, que es el cambio de la mentalidad, que es fundamental para lograr una transición energética. Claro, eso va acompañado de una serie de incentivos, que también estaríamos hablando de ello. Pero yo creo que la situación que hoy tenemos ha hecho un poco que replantearnos cómo lograrlo, qué hacer, porque la situación sabemos que es compleja, que lleva una estrategia del país que se está trabajando intensamente pero que no se logra a corto plazo. Entonces eso ha hecho un poco que motivarnos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, y que no estamos diciendo que las personas tengan que autoabastecerse ni que sea la alternativa a la Unión Eléctrica, como entidad el Estado va a seguir suministrando energía a la población. O sea, no es el sentido, sino que es el hecho de que las propias entidades, tanto estatales como no estatales, busquen alternativas a partir de otro elemento que queremos conversar aquí en el programa, que es la eficiencia energética y esta propia transición energética que se ha puesto en el país, cómo avanzar en esta transición, ¿no?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Yo quería añadir algo importante que Welner decía. La situación de los apagones realmente ha obligado a que MIPYME, el sector residencial haya apostado por estas tecnologías. Pero también nosotros percibimos que a partir de lo que ha hecho el país en el sistema eléctrico el año pasado, de incrementar significativamente las inversiones en energías renovables y que se han visto los resultados positivos, a pesar de que no se ha logrado una disminución de las afectaciones porque al mismo tiempo también el país ha tenido todavía más afectación por el tema del combustible energético. Realmente la afectación durante el medio día es menor que en los horarios nocturnos debido a la solar fotovoltaica. Y las personas ven eso y ven entonces que la tecnología funciona. Y a partir de ahí ha habido incluso también un incremento en las personas de hacer este tipo de inversiones en las empresas, que antes la tendencia era invertir más en plantas eléctricas. Pero bueno, también el tema de la gasolina está muy difícil. Y yo creo que ya hay más confianza en la energía solar fotovoltaica igual que en los vehículos eléctricos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Jandry, ¿antes les pasaba a ustedes? ¿Ustedes también tuvieron ese cambio de materialidad en el propio CIM?

Sc. Jandry Fiallo Guerrero: Realmente en el Centro de Inmunología desde el año 2012 estamos trabajando en función del cambio de la matriz. Buscando nuevas alternativas para la generación de energía eléctrica. Y por supuesto también el tema de la eficiencia energética, que es vital, porque si no logramos una buena eficiencia energética estamos botando energía. La penetración que puede tener los sistemas solares fotovoltaicos superiores, si usted logra tener equipamiento altamente eficiente, e incluso en los edificios también, lograr que sean edificios sostenibles de alguna manera. Pero con la introducción de la fuente renovable de energía estamos disminuyendo por supuesto las tarifas. Por lo tanto estamos disminuyendo lo que nosotros aportamos. Y todo ese ingreso que nos estamos derogando, pues también va en función de los trabajadores, porque si usted logra tener menos gasto, pues usted puede incrementar también los salarios de los trabajadores, que es una parte. Y por supuesto la parte ecológica, que también es importante. Mientras más aportamos con fuentes renovables, pues estamos disminuyendo nuestra huella de carbono. El CIM ha trabajado mucho en el tema de los sistemas de gestión de la energía, que es ya más global, muy centrado, sí, con la transición energética, no es solo los sistemas solares fotovoltaicos, es la introducción de vehículos eléctricos, es la eficiencia, es todo, o sea, como un todo, que logra disminuir nuestros consumos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, siempre que hablamos de estos temas usted nos dice, sí, hay que hablar de transición, hay que hablar de matriz energética, hay que hablar de equipos fotovoltaicos u otras fuentes renovables, pero hay que hablar de eficiencia. Ese término siempre usted nos lo acuña, y yo creo que también es importante que la población lo entienda. Digamos, en una casa usted se compra un aire acondicionado nuevo, pero usted no hace nada si las persianas o por la puerta o tiene otro lugar donde se le escapa ese aire. Digamos que más o menos es lo mismo, pero en una entidad también, aplicado a una entidad empresarial.

Lic. Welner Collejo Jerez: Bueno, ya Jandry lo decía, el primer paso que hay que dar es lograr una eficiencia energética. Es optimizar tus procesos para gastar solamente lo necesario para cualquier servicio, para cualquier producción. Y a partir de ahí, bueno, entonces dimensionar lo que son las fuentes renovables de energía. La eficiencia energética hoy es un pilar fundamental en la transición energética dentro de la estrategia nacional que se tiene, es un eje que es transversal a todos los procesos, porque hay que empezar logrando una eficiencia energética para a partir de ahí, entonces dimensionar nuestra generación, sea renovable o la que tengamos. Pero hay que lograr ser eficiente en nuestro proceso.

El centro de inmunología es un ejemplo, pero hay muchos en el país. Hay ya más de siete entidades certificadas con los sistemas de gestión de la energía, donde se logra y se demuestra la eficiencia energética y la mejora continua. Pero hay muchas más. Es decir, hoy en la eficiencia energética podemos hablar en equipo. Nosotros desde nuestra función hoy tenemos una resolución 235 y 236 que regula los requisitos de eficiencia energética de los equipos de uso final de la energía, que hoy regula 13, pero que estamos incrementando una actualización para llegar a 25 equipos. ¿Qué es esto? Bueno, que los equipos que entren al país que son de uso final, que van a nuestros hogares, que van a las industrias, sean altamente eficientes.

Es una manera de nosotros, que somos un país bloqueado, que tenemos nuestros problemas de generación, estemos utilizando equipos eficientes. Además, promovemos, no solamente a través de los equipos, promovemos la eficiencia energética en las industrias, promovemos la implementación de los sistemas de gestión de energía desde las inversiones. Nosotros hoy tenemos un sistema de la emisión de la licencia energética para las nuevas inversiones. Es decir, donde tienes que cumplir una serie de requisitos de eficiencia energética, de fuentes renovables de energía para nosotros emitir esa licencia energética y que después puedas obtener el dictamen final, que es lo que te permite realizar una explotación. Y cuando hablamos de las inversiones, no solamente en el estatal, estamos hablando del sector privado, que también es un sector que se ha ido incorporando.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Yo me imagino que las personas que nos estén viendo en la casa, un empresario o una persona natural nos diga, bueno, sí, pero ¿cómo lograrlo en un escenario de bloqueo? ¿Cómo lograrlo en un escenario de crisis económica? Donde sabemos que la mayoría de las empresas nuestras, digamos, tienen un grado de obsolescencia grande. ¿Es posible, ustedes creen, valoran eso, de que en estas propias condiciones se puede aspirar a esa propia eficiencia energética y a esa transformación de mentalidad, no solamente sino también tecnológica, que implica todos estos procesos? ¿Es así?

Lic. Welner Collejo Jerez: Sí, yo creo que sí. Lo primero que pensamos es que para lograr mejorar la eficiencia energética es haciendo un cambio tecnológico. Y realmente no. Hoy está demostrado que hay medidas que son organizativas, que nosotros podemos tomar en nuestros hogares, en nuestras industrias, en nuestros centros de trabajo, en nuestra posición donde trabajamos, que podemos ir mejorando poco a poco la eficiencia energética. Hay medidas que son medidas de mantenimiento en las propias industrias. Sin insular una tubería no lleva mucho costo y estás mejorando la eficiencia energética porque estás evitando que una energía se… Una pérdida. Entonces, hay cuestiones que sí.

Los primeros pasos son organizativos. Tenemos que pensar cómo organizar nuestros procesos desde nuestra posición y a partir de ahí comenzar. Claro que nos va a llevar un cambio tecnológico, que sería lo ideal, pero en las condiciones que hoy tenemos, desde el punto de vista económico que está nuestro país, primero hay que empezar dando los primeros pasos. Los que tengamos la posibilidad, bueno, vamos al cambio tecnológico y equipos de alta eficiencia. Ese es el sueño de todos. Además, con tecnología nueva, con tecnología que puede ser homologada en todo nuestro país, pero bueno, hay que comenzar.

Y yo creo que sí, que sí se puede alcanzar un desarrollo de la eficiencia energética en las condiciones actuales, solamente mejorando nuestros hábitos de hacer diariamente lo que normalmente lo hacemos.

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Y sobre todo también en lo nuevo. Es decir, si hay una nueva inversión o una industria nueva, la ONURE hace un certificado donde tienen que incorporarse todos los equipos de alta eficiencia. Es decir, no solo esperar el cambio tecnológico en lo existente, sino todo lo nuevo que nazca debe venir ya. Iluminación LED, climas inverter, sistemas automáticos de control de la energía. Por ejemplo, vehículos.

Alguien necesita a una empresa comprar un vehículo nuevo que sea eléctrico, con carga de energía fotovoltaica. Un vehículo eléctrico es mucho más eficiente que uno de combustión. Y la propia energía la genera donde se carga con los sistemas fotovoltaicos. Entonces, eso es algo que se está haciendo y por ahí nosotros podemos ir avanzando en el tema de eficiencia energética.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, porque muchas veces ahora mismo las personas dicen, sí, hay muchos carritos eléctricos, como se dice popularmente, hay muchas bicicletas, triciclos. Sin embargo, eso se conecta a la red y eso no es ser eficiente, no es así. O sea, porque estamos todavía demandando energía de una red eléctrica que sabemos que está en una situación crítica.

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Claro, por eso hay un programa que se están haciendo muchas solineras, es decir, con la industria. Y son de las cosas también que no comentábamos con el tema de descentralizar, vamos a suponer, la generación con energía renovable.

En la propia decreto 107, en el capítulo de energía, también plantea que los actores económicos pueden comercializar el servicio de carga de vehículos eléctricos siempre que sea con energía renovable. Y conocemos que hay varias experiencias que se están haciendo de solineras, es decir, la industria electrónica tiene una, pero ya se está replicando en casi todas las provincias del país esta tecnología para poder dar el servicio de carga de triciclos, autos, por diferentes actores económicos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Y realmente está, digamos, listo el sistema eléctrico cubano para esta descentralización a la hora de incrementar estas cargas o de asumir estas nuevas cargas? Cuando le preguntaba eso, me decías que si la potencia reactiva, ¿cómo funciona eso? ¿Realmente estamos en condiciones?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Realmente ahora mismo el sistema eléctrico tiene muchos generadores en generación distribuida, lo que son de la unión eléctrica. Entonces, si estamos en condiciones de asumir muchos más generadores, pero serían de diferentes actores económicos, siempre la generación base termoeléctrica va a predominar con la unión eléctrica. Pero con energía renovable todo lo que se pueda incrementar siempre va a ser positivo porque va a ser lo que nos va a permitir eliminar la afectación de los apagones y dejar cada vez tener menos dependencia de la importación de combustible. Sí está en condiciones el sistema de asimilar esta tecnología.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Y ustedes cómo lo han hecho, digamos, al interior del CIM? ¿Ya tienen solineras? ¿Cómo han incorporado ese termo?

Sc. Jandry Fiallo Guerrero: Le decía que, bueno, del año pasado tenemos una primera etapa de un parqueo solar con 56 kilowatt-pico. Ahora en estos momentos estamos dejando instalado la segunda etapa y estamos llegando entonces a 120 kilowatt-pico instalados en solinera como tal. Tenemos hoy un vehículo eléctrico que ya le hemos ido dando un seguimiento.

O sea, nosotros hoy generamos alrededor de 4.000 kilowatt-pico, o sea, 4.000 kilowatt-hora. Y, sin embargo, con un vehículo eléctrico, una carga completa estando en un 15%, estamos consumiendo 85 kilowatt-hora. O sea, tenemos suficiente energía generada para poder asumir la carga de este vehículo y otros que tenemos, por supuesto, en el futuro rápido poder tener en el CIM para poder mantener los sistemas operativos, o traer a nuestros científicos, o traer a la parte productiva.

O sea, porque la logística también es importante en la industria. O sea, tenemos también que garantizar que llegue el personal humano, que el recurso humano es lo más importante que tenemos en la industria, para poder garantizar entonces el medicamento, los productos finales, no solo en el CIM, sino en toda la industria biotecnológica. Yo creo que desde Biocubafarma se está trabajando una política de transición muy fuerte con grupos temporales de trabajo en todas las empresas, porque realmente todas las empresas necesitan de esta inserción, de este cambio de materia.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, si uno miraba Biocubafarma, uno pensara que son equipos altamente consumidores, por la presencia que tienen en eso. Sin embargo, con este cambio que ustedes han emprendido hace varios años, les ha permitido instalar equipos que ya sean más eficientes y que ahora mismo, con la instalación de estos nuevos parques solares, con estas nuevas formas de generar su propia energía, les ha sido mucho más fácil. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema del transporte y esa posibilidad que ustedes tienen, poco a poco han ido también resolviendo, porque realmente sabemos que uno de los elementos, como usted decía, más complejos ahora mismo a la hora de producir.

O sea, cómo buscamos a las personas y ya ustedes van avanzando con esto. Pero, ¿cuáles son las entidades más allá, por ejemplo, de Biocubafarma, que en mejores condiciones están de hacerlo dentro del país? ¿Qué cambios implica también, ya no ser solamente un generador aislado, sino también, o sea, un consumidor, sino también generar electricidad para el resto de la red? ¿Y qué impacto puede tener la economía en general? Lo conversaremos después a la vuelta. Vamos a escuchar al Gurú de Jatibonico y enseguida regresamos.

Gurú de Jatibonico

Las nuevas resoluciones

sobre las FRE son un modo

de que todos, manga al codo,

busquemos las soluciones.

Incentivar inversiones

aportar financiamiento

poner empeño y talento

con las neuronas al cien.

Que todos seamos SEN,

es consigna del momento.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y después de escuchar a Gurú de Jatibonico en la noche de hoy, yo veo a mis tres invitados que son bastante, digamos, optimistas en cuanto a la generación de energías renovables, al impacto que puede tener esto en la economía, aunque sabemos que todavía estamos muy lejos, primero, del potencial que tenemos y también, bueno, de las condiciones propias en la economía del país que no nos permite ir más aceleradamente, aunque es cierto que el año pasado se instalaron más de 1000 MW en energías renovables, sobre todo en la solar fotovoltaica, y hay otros proyectos que están impulsando el país. Digamos, ¿qué entidades ustedes vislumbran que tienen mayor potencialidad para impulsar en este camino? Porque sabemos que no es solamente Biocubafarma quienes han avanzado más en estos proyectos.

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Bueno, realmente las entidades que exportan, que generan divisas, mipymes también que trabajan con divisas, sector residencial que tienen altos consumos y tienen posibilidades de financiar también estas tecnologías.

Estas tecnologías para su compra y financiamiento requieren divisas. Entonces, son los sectores que verdaderamente tienen más posibilidades y lo están haciendo. Incluso algunos están contribuyendo con otros sectores que no tienen, por ejemplo, salud pública, educación.

Pero realmente es una necesidad pasar a estas energías renovables porque hay muy poco combustible, es decir, hay muchas afectaciones de combustible. No puedes tener transporte. Una empresa que necesite hacer un producto determinado, elaborar alimento, conservar alimento y no hay electricidad no puede funcionar.

Entonces, es la manera de mantener la actividad económica. Y en esos sectores, de hecho, se ha mantenido un nivel de actividad gracias a las inversiones en esta tecnología.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, hemos visto, por ejemplo, que hay otros sectores como hasta la propia agricultura con los sistemas de riego, también recursos hidráulicos dando pasos y que no necesariamente todos tienen que tener una fuente en divisa. Aunque sí es importante porque la gente dirá, bueno, ustedes están hablando de ese tema, pero realmente son elementos costosos. O sea, instalar una energía solar fotovoltaica o incluso las baterías, que también es otro elemento importante para avanzar aún más en este proyecto, digamos, tiene su costo en dólares.

Lic. Welner Collejo Jerez: Sí, como dicen, es costoso. Pero antes de eso yo quisiera referirme que hoy el país está dando paso en algunos incentivos. Es decir, hoy está en implementación una resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios, que está flexibilizando la forma de adquirir todo ese equipamiento que, aunque es costoso, pero hay una flexibilización. Esta resolución, es decir, exime de todos los impuestos arancelarios a todas aquellas que traigan tecnologías de fuentes renovables de energía.

Y no solamente hablando de sistemas solares fotovoltaicos, sino calentadores solares, bombeos solares, biodigestores. Es decir, muchas tecnologías de fuentes renovables hoy entran al país y son libres de ese impuesto aduanero, que además aplica para las personas naturales y para las personas jurídicas. Es decir, la persona natural que quiera traer sus tecnologías, es decir, cuando pasa por la aduana no tiene que pagar impuesto alguno.

Además, no forma parte de ese equipamiento que se le mide en puntos y que siempre ha sido un mito de cómo entro por la aduana. No, no, hoy eso está flexible. Además, existe la flexibilización en cuanto a todos aquellos actores económicos, estatales y no estatales, personas naturales, personas jurídicas, de acogerse a los beneficios que tiene esta resolución.

Por ejemplo, uno de los beneficios que tiene es que se exime del pago del impuesto sobre las utilidades por un plazo de hasta 8 años o hasta que sea, hasta que recupere el monto de la inversión en fuentes renovables. Es otro de los incentivos que, en el caso de las personas naturales, también se exime del pago de los impuestos personales. Y son muchos de los incentivos que tiene esta resolución que impulsan, porque es el objetivo, que impulsan a caminar hacia las fuentes renovables.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: O sea, estamos hablando de que los nuevos negocios que comiencen así, con fuentes renovables de energía, se le exime esto.

Lic. Welner Collejo Jerez: Sí, y los que están también. La resolución habla de precios no recaudatorios, es decir, a todas las entidades que comercializan tecnologías de fuentes renovables de energía tienen que hacerlo a precios no recaudatorios, que no se incrementen un 25% de sus utilidades.

Entonces, estos son muchos de los incentivos. Hoy también existe una instrucción del Banco Central de Cuba de a todos los actores económicos, las personas naturales y jurídicas, que vayan a transitar hacia proyectos de fuentes renovables de energía, tienen la posibilidad de acceder a créditos bancarios. ¿Ah, que es en moneda nacional? Sí, está bien, pero con moneda nacional se pagan muchas de las cuestiones que hoy tenemos.

No todas se comercializan en dólares, es decir, hay ejemplos en Villa Clara, en Cienfuegos, aquí en la propia Habana, donde las tecnologías de fuentes renovables de energía se comercializan en moneda nacional. Al costo flotante, a un costo que quizás no sea el que todos aspiramos, pero es una forma también que tiene. Esta resolución flexibiliza.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Ahora, cuando se le estaba dando, por ejemplo, estos módulos de energía solar a muchos maestros, a los médicos, a los combatientes, decían, bueno, es que cuesta mucho. Sin embargo, sabemos que juntos con el banco se han buscado, digamos, estrategias de financiamiento para que estas personas puedan adquirirlo poco a poco y puedan hacer un pago real.

Lic. Welner Collejo Jerez: Claro, son de las cuestiones que son incentivos hoy para que motiven a que todos transitemos y a las fuentes renovables de energía, que como les decía al inicio del programa, todos tenemos que participar para lograr esa transición energética.

Y ahorita has hablado del autoconsumo, es decir, hoy hay que verlo. El que tiene una fuente renovable de energía para su autoconsumo o para aportar el sistema, hay que verlo también, que está haciendo un gran aporte, porque es como darle ese poquito de energía al vecino. Es decir, normalmente, en cuestiones, digamos, prácticas, tú le das quizás un poquito de arroz al vecino, pero hoy hay que verlo así.

Y siempre que tú seas capaz de satisfacer tus necesidades e incluso entregar al sistema, es un aporte significativo que estamos haciendo todas las entidades en la participación para lograr esa transición energética anhelada por todos.

Sc. Ramsés Montes Calzadilla: Quería dar una precisión, porque, a ver, explicamos que hay una inversión que es costosa, es verdad. Pero es más costoso no tener la energía para hacer un servicio o una actividad económica. Y por eso es que se están haciendo las inversiones. Pero es más costoso todavía el combustible. Es decir, es algo importante.

Esta transición no solo es una cuestión del momento. Es algo que viene para quedarse, porque el problema es que lleva una inversión, pero después ya esa inversión sigue funcionando una cantidad de años que no lleva combustible, que los gastos de mantenimiento son mínimos y operación son mínimos. Entonces siempre va a ser más económico que mantener un sistema en base a combustible, en el transporte o para generar electricidad.

Es decir, quería precisar el concepto que lleva una inversión, pero siempre va a ser más económico que el combustible. Además, el recurso renovable está el sol, el viento, el combustible depende de lo que esté pasando en el mercado internacional y más con el bloqueo energético que nos tienen puesto.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, tenemos un bloqueo energético. Además hay una guerra en el desarrollo, que también sabemos que los precios del combustible se han incrementado de manera acelerada y que eso también impacta en las propias economías, porque implica derogar más cantidad de divisas para comprar la misma cantidad de combustible que a otro precio se podía adquirir. O sea, nos hace mucho más vulnerables desde el punto de vista energético y yo creo que uno de los elementos fundamentales que tiene esta transición energética es buscar esa independencia, que sabemos que es compleja, que esa autonomía energética es difícil de lograr en estas condiciones, pero es una meta a la que aspira el país y a que no solamente se quede en ese 28%, que habíamos hablado inicialmente, sino que aspira a muchísimo más.

De hecho, lo hablamos en el programa anterior. O sea, ¿qué impacto tiene no tener energía? O sea, ¿a la industria cuánto le afecta realmente no poder producir en el país? Sin embargo, también me gustaría hablar, o sea, ¿qué impacto podría tener ya en el mediano, en corto plazo está teniendo esto en el sistema empresarial cubano? ¿Creen que sí está favoreciendo esta propia producción, esta prestación de servicios en el país?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla:Por supuesto. Vemos, por ejemplo, el caso del transporte de los triciclos, que estamos viendo una gran cantidad de personas en la mayoría de las provincias del país.

En acueductos, el cambio de matriz en el bombeo de agua, en la agricultura, pequeños agricultores que están utilizando el riego con estas tecnologías. Incluso en MIPYME, que están dando servicios a partir de la implementación. Es decir, que se ve hoy realmente el país no se ha detenido, a pesar del bloqueo energético.

Primero porque tenemos el crudo nuestro nacional, el gas acompañante, pero tenemos también toda esta fuente de energía renovable, que no solo son las del sistema, sino las que se están instalando en estos actores económicos, que verdaderamente se ha mantenido una vitalidad de movimiento y de economía en el país.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Jandry, ¿te imaginas tu industria paralizada? ¿Cuántos medicamentos hubiesen dejado de producirse en el país, si ustedes no hubiesen tenido esta tecnología instalada allá?

Sc. Jandry Fiallo Guerrero: No contar con la tecnología hoy de los sistemas solares fotovoltaicos, realmente el impacto hubiese sido desastroso. O sea, nosotros producimos medicamentos para el cáncer, o sea, para un sector muy priorizado, de alguna manera, de la población, e incluso para la exportación también.

O sea, tenemos productos que salen a la exportación. Gracias a estos sistemas, bueno, hoy, ya les decía, más del 50% en horario del pico del día lo mantenemos. Por lo tanto podemos mantener los servicios vitales, para mantener los parámetros dentro de las áreas limpias.

O sea, nosotros no contar con energía eléctrica por más de 3, 4, 5 horas, deterioran las áreas limpias nuestras, por lo tanto después lleva tres meses para poder echar a andar de nuevo la industria. Entonces esto sería un impacto negativo totalmente.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Una última pregunta para los tres.

Lic. Welner Collejo Jerez: Yo creo que uno de los impactos más grandes que hoy está percibiendo la población es la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos a los trabajadores de salud pública, de educación y a los héroes del trabajo, donde se han instalado más de 10,300. Además los electrodependientes, que es parte del propio programa de gobierno que se está desarrollando en nuestro país y que lleva un impacto directo a la población. Reactivar la vitalidad de los municipios con la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos en policlínicos, en funerarias, en hogares maternos, en hogares ancianos, en hospitales, en oficinas de trámite, en los bancos.

Es decir, está dando esa vitalidad que por la propia situación que tenemos se ha ido perdiendo. Y es un impacto que lo percibe directamente la población. Y es fundamental.

Hablaba de los electrodependientes. Se le han instalado más de 170 niños o personas que dependen realmente de la energía de estos sistemas solares fotovoltaicos. Y bueno, es de esos impactos lo que queremos, que la población lo perciba y que lo perciba de una manera positiva.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Entonces, Ramsés, estamos ante un cambio estructural, digamos, en el sistema eléctrico cubano. ¿Estamos en un cambio estructural de mentalidad para hacer este tipo de tareas en este último minuto del programa?

Sc. Ramsés Montes Calzadilla:Definitivamente es así. De hecho, se ha trabajado en una ley de transición energética. Un grupo multidisciplinario de diferentes organismos con la participación de las universidades. Ya está la ley. Se está consultando. Los organismos nos han mandado las sugerencias. Y el plan es aprobarlo en diciembre en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que la transición va en una ley.

Es decir, realmente la transición es un proceso que se va a quedar en el país. Es decir, es algo que no es coyuntural. Es algo definitivo.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, como han dicho mis invitados, quedarse con los apagones, con el problema, sería lo más sencillo. Creo que buscar las alternativas necesarias para salir de estos momentos que se están atravesando en el país es la verdadera razón. La transición energética es ese camino que no solamente implica un cambio tecnológico, sino también un cambio organizacional y un cambio en la mentalidad de esos ejecutores que a largo plazo vamos a tener entre todos que aprovechar estas nuevas oportunidades.

Como siempre les digo a mis invitados, muchísimas gracias por acompañarnos y a usted por acompañarnos siempre a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente.

Transcripción: Lianet Caridad Preval Avilés, Ana Elena Hidalgo Reyes / IDEAS Multimedios

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