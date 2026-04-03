La Habana, 13 abr (ACN) El Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos aprobó recientemente una resolución de emergencia que rechaza las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, incluida la Orden Ejecutiva 14380 emitida por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026, informó la Cancillería de Cuba desde su perfil oficial en Facebook.

El documento instó al mandatario estadounidense a revocar de inmediato la disposición y a iniciar negociaciones de buena fe con el gobierno cubano sobre la base del reconocimiento de la soberanía y el respeto mutuo, con el objetivo de poner fin al bloqueo petrolero y a todas las demás sanciones unilaterales.

La resolución recordó que la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por Estados Unidos, constituye ley suprema bajo la Constitución de ese país y obliga a abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.

Dicho texto denunció que la política de Washington desde 1960 busca provocar hambre y desesperación en Cuba, lo que deriva en cientos de medidas coercitivas unilaterales, ahora agravadas por el bloqueo energético que afecta la red eléctrica, el suministro de alimentos, el transporte y los servicios médicos.

El Gremio Nacional de Abogados llamó además al Congreso de Estados Unidos a derogar la Ley Helms-Burton y toda legislación que obstaculice la normalización de relaciones bilaterales.

La organización anunció que su Subcomité de Cuba y otros comités afines trabajarán en la divulgación de estos temas entre sus miembros y en coordinación con la Red Nacional sobre Cuba, como parte del movimiento de solidaridad internacional.

Tomado de ACN

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