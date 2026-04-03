El Día Internacional de la Infancia, celebrado cada 1 de junio, es una fecha dedicada a reconocer los derechos de los niños y niñas en todo el mundo. Este día busca recordar la importancia de garantizarles un entorno seguro, saludable donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Es también una ocasión para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan muchos menores, como la pobreza, la violencia y la falta de acceso a la educación y Salud.

La conmemoración tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la necesidad de proteger a la infancia. Se promueven actividades educativas, culturales y recreativas que resaltan el valor de la niñez como el futuro de la humanidad. Además, se impulsa la creación de políticas públicas que aseguren el respeto a sus derechos fundamentales, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Más allá de las celebraciones, el Día Internacional de la Infancia es un llamado a la acción. Nos invita a trabajar colectivamente para construir un mundo más justo, donde cada niño pueda disfrutar de su niñez sin discriminación ni desigualdad. Es un recordatorio de que cuidar y proteger a los niños no es solo una responsabilidad de los padres o maestros, sino un compromiso de toda la sociedad.

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