El Día Internacional de la Infancia, celebrado cada 1 de junio, es una fecha dedicada a reconocer los derechos de los niños y niñas en todo el mundo. Este día busca recordar la importancia de garantizarles un entorno seguro, saludable donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Es también una ocasión para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan muchos menores, como la pobreza, la violencia y la falta de acceso a la educación y Salud.
La conmemoración tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la necesidad de proteger a la infancia. Se promueven actividades educativas, culturales y recreativas que resaltan el valor de la niñez como el futuro de la humanidad. Además, se impulsa la creación de políticas públicas que aseguren el respeto a sus derechos fundamentales, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Más allá de las celebraciones, el Día Internacional de la Infancia es un llamado a la acción. Nos invita a trabajar colectivamente para construir un mundo más justo, donde cada niño pueda disfrutar de su niñez sin discriminación ni desigualdad. Es un recordatorio de que cuidar y proteger a los niños no es solo una responsabilidad de los padres o maestros, sino un compromiso de toda la sociedad.
Niños disfrutan del domingo en el Jardín Botánico Nacional. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Niños disfrutan del domingo en el Jardín Botánico Nacional. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Niño se divierte en parque infantil del Jardín Botánico Nacional. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Niños disfrutan de la presentación de la Colmenita en el Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
La fiesta del barro. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
A guarachar. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Los juegos y el esparcimiento. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Un niño haciendo travesuras. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Un niño acaricia a un pequeño gatico que se encontraba en el malecón. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Jugando a ser boxeadores. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Pescando en la costa de Cojímar. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Un niño abraza a su mascota. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.