Las autoridades de Venezuela activaron a partir del primer minuto de este miércoles las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Caracas y el estado Miranda, que junto al estado Vargas forman parte de la denominada Región Capital, con el fin de hacer frente a las amenazas de Estados Unidos (EE.UU.), que ha colocado un contingente militar en aguas del mar Caribe.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, manifestó que este miércoles, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se despliegan los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en Caracas y Miranda.

En ese sentido, desde el municipio Sucre del estado Miranda, acompañado con los diversos órganos de seguridad del Estado, señaló que este despliegue se realiza para garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos.

Enfatizó que, en el marco de esta actividad se estarán chequeando durante todo el día las 27 tareas que ordenó el Jefe de Estado.

«Debemos revisar, debemos verificar y corregir lo que tengamos que corregir, hay que cuidar los detalles», dijo.

«Nos activamos todos y, como dice Alí (Primera): ‘Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy’; y nos vamos en primera fila», expresó.

