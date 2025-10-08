Con dos emboscadas de cinco carreras cada una durante el primer tercio del juego, los Leñadores de Las Tunas impusieron su ley en el estadio «Guillermón Moncada» para vencer con autoridad a las Avispas de Santiago con pizarra final de 13-7.

Los tuneros acribillaron tan temprano como el mismo primer inning al abridor local Osvaldo Acuña con una escaramuza que incluyó cuatro hits, entre ellos jonrones de Yordanys Alarcón con uno a bordo y de Henry Quintero con Izaguirre en base. En la apertura del tercero volvieron a la carga y fabricaron otras cinco, tres de ellas por estacazo de vuelta completa para Yosvani Alarcón. Después clavaron las de la puntilla en el quinto y séptimo episodios.

En total los Leñadores pegaron 13 cañonazos con destaque para Yosvani Alarcón (5-2/HR/5CI/2CA), Luis Antonio Pérez (5-2/HR/doble/3CI), Yunieski Larduet (5-3/3CA/1CI), Henry Quintero (3-1/HR/2CI/2CA) y Yordanys Alarcón (5-1/HR/3CI/1CA).

Por la escuadra santiaguera sonaron el madero Harold Vázquez (5-3/2 dobles/2CI/1CA), Yoel Yanqui (5-3/1CI/2CA) y Yoelquis Guibert (4-2/doble). También Francisco Martínez disparó su séptimo cuadrangular del torneo.

Este juego lo ganó el abridor zurdo Eliánder Bravo (3-0), que caminó los 5.0 primeros capítulos a ritmo de 7 hits permitidos, 5 limpias, 3 ponches y 5 bases por bolas. Después pasaron por la lomita Keniel Ferraz (2.0/1H/1CL/1SO), Rodolfo Díaz (1.1/2H) y Leodanis Sánchez.

(0.2/1H/1CL/1SO). El revés a las estadísticas de Osvaldo Acuña (3-1), que apenas pudo sacar dos out, permitió 4 hits y 5 carreras limpias.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales

