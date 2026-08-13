El talentoso y versátil jugador Dairon Michel Suárez es el único tunero que se mantiene en la lista de preseleccionados para integrar el equipo de Cuba al campeonato pre Mundial de Béisbol Sub18 con sede en República Dominicana del 22 al 29 de octubre próximo.

Tras el penúltimo corte en los entrenamientos que se realizan en Santiago, Dairon apunta a ser figura protagónica de la novena dadas sus posibilidades de ser un jardinero de calidad y también un lanzador de posibilidades.

Las Tunas aportó un total de cinco prospectos a esta convocatoria y quedaron fuera esta vez , los receptores Kevin Avila, y Leynier Pérez, así como el jardinero Reydel Cañete y el infilder Miguel Salgado.

Cuba aparece en el Grupo eliminatorio B junto a Venezuela , México y Nicaragua, mientras en el A estarán Estados Unidos, Brasil, Curazao y el anfitrión República Dominicana. Por último en la llave C jugarán Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá. Los cuatro primeros lugares en la tabla final viajarán en 2027 a la Copa Mundial Sub18 en China.

FOTO: Gretel Yanet

(Visitado 2 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito