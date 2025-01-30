Con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), la tormenta tropical Gabrielle avanza hoy por el Atlántico central rumbo oeste-noroeste, aunque debe enfrentar algunos obstáculos atmosféricos en los próximos días.

Gabrielle luchando por el Atlántico central, así encabeza su más reciente reporte el Centro Nacional de Huracanes sobre la séptima tormenta tropical de la actual temporada ciclónica, que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Por estas causas, es incierto aún cuán intensa podría llegar a ser, advierten meteorólogos de la región.

Gabrielle se mueve hacia el oeste-noroeste a 24 km/h y se espera un movimiento de oeste a noroeste o noroeste durante los próximos días, precisa el informe.

Destaca, además, que podría tener pocos cambios en la fuerza durante las próximas 48 horas, pero se pronostica una intensificación gradual hacia el final del día.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta la fecha solo se han formado cinco tormentas (Andrea; Barry; Chantal; Dexter y Fernand) y el huracán Erin.

Gabrielle es la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto, en pleno pico de temporada.

Tomado de Cuba Sí