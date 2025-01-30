El presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene la delantera en la carrera por el poder y sería reelegido en 2026, si las elecciones se celebraran hoy en Brasil.

Una encuesta publicada este jueves por Genial/Quaest confirma que Lula vencería en todos los escenarios de primera y segunda vuelta frente a distintos adversarios de la derecha y del centro político.

La investigación se realizó del 12 al 14 de septiembre, con entrevistas presenciales a dos mil cuatro votantes en 120 municipios. El margen de error es de dos puntos porcentuales y el nivel de confianza, del 95 por ciento.

En las simulaciones de segunda ronda, el exsindicalista supera con claridad al exmandatario Jair Bolsonaro, con un 47 por ciento contra 34.

También se impone a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, con 47 por ciento frente a 32, y al diputado Eduardo Bolsonaro, con 47 contra 29.

De igual manera, Lula ganaría a gobernadores de peso político como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, (43 por ciento a 35), Ratinho Júnior (44 a 32), Romeu Zema (45 a 32) y Ronaldo Caiado (46 a 31).

Frente al político Eduardo Leite, la diferencia es de 45 por ciento a 26.

En otro escenario, el exdirigente obrero alcanza un 40 por ciento frente al 33 de Ciro Gomes, exministro y candidato en comicios anteriores.

La situación de Bolsonaro, condenado la pasada semana a 27 años y tres de meses de prisión por tentativa golpista, lo inhabilita para competir hasta 2030.

Aun así, Quaest preguntó a los electores si debería desistir de una eventual candidatura.

El 76 por ciento respondió que el excapitán del Ejército no debería, frente al 65 registrado en agosto.

Apenas un 19 por ciento cree que debe mantener la intención de competir, una caída respecto al 26 del mes pasado.

En la primera vuelta, Lula oscila entre un 32 por ciento y 43 de apoyo, siempre en ventaja sobre sus oponentes. Con Bolsonaro en la disputa, el presidente marca 32 por ciento, contra 24 del político ultraderechista y 11 de Ciro Gomes.

En un contexto con Michelle Bolsonaro, Lula obtiene 33 por ciento frente a 18. Con De Freitas, aparece con 35 por ciento contra 17.

Cuando el adversario es Eduardo Bolsonaro, el gobernante fluctúa entre un 32 por ciento y 43, mientras que el congresista oscila entre 14 y 21.

El buen desempeño electoral del fundador del Partido de los Trabajadores coincide con un repunte en su popularidad, impulsado por su postura frente a la política comercial de Estados Unidos.

Lula defiende en todo momento la soberanía nacional ante el aumento de aranceles a productos brasileños decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump.