Un dron desconocido provocó la víspera la interrupción de los vuelos en el aeropuerto de Hannover durante 45 minutos, informó hoy la agencia DPA que cita a un portavoz de la terminal aérea.

La nave fue detectada por el piloto de un avión que se aproximaba, lo cual obligó al cierre de las operaciones desde las 22:00 hasta las 22:45 hora local.

El aparato no tripulado sobrevoló una zona industrial aledaña, de acuerdo con datos preliminares.

Algunos vuelos fueron desviados y se registraron demoras en despegues y aterrizajes a causa del incidente.

En la actualidad, la instalación retomó sus funciones con normalidad, precisó la fuente.

Recientemente, se registraron una serie de alteraciones por drones en el espacio aéreo germano.

Dos días antes, el aeródromo de Bremen suspendió sus operaciones casi una hora por un evento similar. También el de Berlín cerró el viernes pasado durante aproximadamente dos horas tras localizarse otro de estas naves.

Para compensar retrasos, las autoridades permitieron excepcionalmente despegues hasta pasada la medianoche.

Analistas consideran que tales hechos revelan una vulnerabilidad creciente de la infraestructura crítica ante tecnologías de fácil acceso y alertan sobre la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad.

