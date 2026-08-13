La Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) compartió hoy los resultados de su trabajo en el contexto de la campaña por el aniversario 66 de la organización, a celebrarse el próximo 28 de septiembre.

«Desde el barrio junto a Fidel» constituye el eslogan y premisa de la estructura barrial en saludo al año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016).

Josveni Verdeal Castellanos, vicecordinador nacional de los CDR, argumentó que la organización desde su fundación ha cumplido tareas en función de la defensa de la patria que se buscan fortalecer en el contexto actual.

En esa línea, los CDR promueven las donaciones voluntarias de sangre, los planes de la calle, la recogida de materias primas, el ahorro energético, la lucha contra las drogas y el movimiento Cultiva tu Pedacito que acumula hoy más de 670 mil patios y parcelas productivas.

Verdeal Castellanos aludió también a los más de 290 destacamentos Mirando al Mar que complementan a las Tropas Guardafronteras en el enfrentamiento al tráfico de drogas y la emigración irregular que pone en riesgo la vida de los cubanos.

En este sentido, Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, ponderó que la organización de masas busca acompañar las soluciones, abraza la solidaridad entre vecinos y aboga por una amplia participación de los jóvenes en las tareas comunitarias.

Hernández Nordelo precisó que al hablar de provincias y municipios destacados no se habla de la inexistencia de problemas, pero sí de reconocer los esfuerzos que se acometen en función de solucionarlos.

En materia de emulación, por segundo año consecutivo la provincia de Matanzas resultó Vanguardia Nacional en el trabajo cederista, con Pinar del Río y Santiago de Cuba como destacadas.

Resultaron destacados también los municipios de La Palma, en Pinar del Río; Arroyo Naranjo, en La Habana; Rodas, en Cienfuegos; Majibacoa, en Las Tunas; Yateras, en Guantánamo, y la cabecera homónima de Matanzas.

Al conocer el resultado mediante una llamada telefónica, Norlenys Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR en la Atenas de Cuba, señaló que la provincia ha consolidado su trabajo y el reconocimiento impulsará el compromiso.

En tiempos en que la mayoría opta por cruzarse de brazos, apuntó Hernández Nordelo, los CDR asumen con esperanza iniciativas como Mi Barrio por la Patria y la Red Juvenil Comunitaria.

El Héroe de la República de Cuba evocó la impronta del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien recordó con cariño, pues este siempre lo convocaba a trabajar con la convicción de que en la cuadra está todo.

Aranelys Barbán Rodríguez, secretaria ideológica, informó que ya se encuentra activo el Concurso Nacional «Mi Barrio Junto a Fidel» con las modalidades de pintura, escritura y poesía.

El concurso tiene el propósito de exaltar la creatividad artística y el amor a la patria, y los trabajos podrán entregarse en las direcciones provinciales de los CDR o en las sedes municipales de todo el país.

Para galardonar la labor destacada de individuos, familias y entidades en función de sus comunidades, los CDR entregarán a nivel nacional 35 premios del Barrio, 16 banderas 28 de Septiembre, 134 medallas por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio y 198 distinciones 28 de septiembre.

En función de un nuevo aniversario, entre otras actividades se realizarán encuentros entre fundadores de la organización, cuadros y jóvenes integrantes de los destacamentos juveniles en todas las provincias.

Barbán Rodríguez añadió que campeonatos de dominó, ruedas de casino, caldosas y otras actividades comunitarias tendrán lugar en la noche del 27 de septiembre en la tradicional espera del nuevo aniversario.

En la jornada, los CDR entregaron también medicamentos donados a la organización por la Asociación de Amistad Cuba-Italia a la Red Juvenil Comunitaria y al proyecto Farma Joven de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Tomado de ACN

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