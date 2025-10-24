Los buques de la Armada de México llegan este jueves a las costas de Cuba para hacer entrega de la ayuda humanitaria enviada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en momentos en que EE.UU. arrecia sus políticas de bloqueo contra la isla.

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, compartió una fotografía de los buques y agradeció las gestiones de la administración de Sheinbaum.

«El litoral habanero recibe a las dos embarcaciones de la Secretaría de Marina con la ayuda material donada por México a Cuba ¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana«, escribió en la red social X.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, Sheinbaum adelantó que una vez que los navíos estén de vuelta en el territorio mexicano, se preparará un nuevo envío. En este lote, los barcos transportan insumos como alimentos, medicinas y enseres para el pueblo cubano, afectado gravemente por las políticas de la Casa Blanca.

Las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra La Habana se han intensificado en las últimas semanas con la abierta amenaza de sanciones a los países que envíen petróleo a la isla. Ante ese escenario, la mandataria mexicana insiste en mediar para promover un encuentro diplomático entre las partes.

«Estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo», reiteró este jueves.

«De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo»: México despliega su solidaridad con Cuba

De pueblo a pueblo

Además de la iniciativa gubernamental, organizaciones sociales iniciaron en México una campaña de solidaridad con Cuba para recolectar víveres y productos de primera necesidad, que serán enviados a la isla en medio de las crecientes presiones del Gobierno de EE.UU.

«De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo», es el lema de la campaña que se lanzó esta semana para que, del 14 al 22 de febrero, la ciudadanía lleve sus aportes al Zócalo de la Ciudad de México con el fin de «demostrar la inquebrantable amistad» entre ambos pueblos.

«El bloqueo del gobierno norteamericano contra Cuba lleva más de 60 años. Su objetivo es claro: asfixiar económicamente generando la escasez y penurias a todo un pueblo hasta destruir a la Revolución», denunció el escrito lanzado por las organizaciones.

Tomado de Rusia Today(RT)