El Kremlin confirmó este jueves que mantiene conversaciones con Cuba para concretar envíos de petróleo y derivados hacia la isla, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo.
El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú está evaluando distintas opciones de apoyo energético, aunque evitó dar detalles públicos por “razones comprensibles”.
“Durante todos estos días hemos estado en contacto con nuestros amigos cubanos y hemos estado discutiendo opciones para ayudarlos”, reiteró Peskov, subrayando que la cooperación energética con La Habana se enmarca en una relación histórica de solidaridad.
La Embajada de Rusia en Cuba ya había adelantado que se prepara un próximo envío de petróleo y productos derivados en calidad de ayuda humanitaria, lo que busca aliviar la crisis energética que atraviesa el país caribeño.
