Anexo: Artículos analizados

Un análisis de 24 artículos publicados entre el 18 y el 24 de mayo muestra cómo el diario español EL PAÍS construyó una Cuba al borde del colapso y convirtió el discurso del Gobierno de Estados Unidos en una arquitectura periodística de sentido.

En la última semana, mientras el Gobierno de Estados Unidos escalaba su presión contra Cuba mediante sanciones, acusaciones judiciales, despliegues militares y mensajes de “nueva relación” condicionada, EL PAÍS publicó un conjunto de 24 textos donde la Isla aparece como tema directo o como telón de fondo. Leídos en conjunto, esos textos no componen una simple cobertura informativa, sino que forman una operación narrativa.

La hipótesis inicial de esta investigación sostiene que EL PAÍS construye, durante un período de máxima agresividad de Washington contra Cuba, una narrativa hostil, sesgada y funcional a los marcos interpretativos del Gobierno de Estados Unidos. El análisis confirma esa premisa y permite precisar el hallazgo: el diario no reproduce mecánicamente la línea discursiva de Washington, sino que la procesa editorialmente, la organiza por temas, la legitima mediante fuentes y la presenta bajo los códigos del gran periodismo internacional.

Un elemento central de esta hipótesis es la geografía de la cobertura: ninguno de sus corresponsales informa desde Cuba. Sus reporteros están ubicados fundamentalmente en Miami y Nueva York, dos enclaves decisivos en la producción política, mediática y simbólica del relato estadounidense sobre la Isla.

Esa distancia territorial condiciona las fuentes disponibles, los actores consultados, los climas de opinión recogidos y los marcos ideológicos desde los cuales se interpreta la realidad cubana.

Por eso, EL PAÍS no construye su cobertura sobre Cuba desde una observación situada en la Isla, sino desde el dispositivo político-mediático que Washington ha articulado alrededor de ella; traduce ese guion al lenguaje sofisticado del periodismo liberal occidental y lo reviste de fuentes, contexto aparente y tono analítico, mientras mantiene intacta la arquitectura ideológica de fondo.

La nube de titulares: una gramática del colapso

El primer golpe de sentido está en los titulares. De los 24 textos analizados, 16 colocan a Cuba o lo cubano de forma explícita en el encabezado. Los restantes mantienen el tema mediante sustitutos de alto poder simbólico: “Raúl Castro”, “Díaz-Canel”, “GAESA”, “Miami”, “la CIA”, “La Habana”, “Caracas” o “el ICE”.

No son titulares aislados. Son piezas de una misma cadena semántica: descomposición, colapso, desesperación, régimen, sanciones, portaviones, CIA, GAESA. La reiteración produce efecto de cierre: Cuba aparece, sin contexto, como sistema sin futuro propio, mientras Washington es representado como la fuerza que acelera, condiciona o administra el desenlace.

El punto decisivo no está solo en cuántas veces se cita a fuentes estadounidenses, sino en qué papel cumplen dentro del relato. En la cobertura, Washington no es un actor más: es quien produce acontecimientos. Sanciona. Imputa. Despliega un portaviones. Ofrece una “nueva vía”. Activa tribunales. Marca condiciones. Convierte a GAESA en objetivo. Coloca a Raúl Castro en el centro de una causa judicial. Proyecta sobre Cuba el antecedente venezolano.

Cuba, en cambio, suele quedar en posición reactiva: denuncia, advierte, resiste o es descrita por terceros. Incluso cuando se recoge la voz del Gobierno cubano, esa voz aparece muchas veces después del acto de poder producido desde Estados Unidos. El reparto de agencia es claro: Washington mueve; La Habana responde.

Ese reparto organiza la cobertura. La línea del Gobierno estadounidense —crisis interna, élite militar, sanciones selectivas, transición posible, “nueva relación” bajo condiciones— se convierte en una estructura periodística reconocible. EL PAÍS la empaqueta como secuencia: primero el diagnóstico de colapso, luego la identificación de culpables, después la presión y finalmente la promesa de una salida condicionada.

Las imágenes también editorializan

El discurso visual acompaña la misma operación. Las fotografías privilegian rostros de líderes, escenas de oscuridad, símbolos militares, archivos de conflicto, espacios de crisis urbana y representaciones de estructuras económicas bajo sospecha. La Cuba visual de la cobertura rara vez es productiva, comunitaria o institucionalmente eficaz. Es, sobre todo, una Cuba nocturna, envejecida, bloqueada, vigilada y explicada desde el conflicto.

La imagen no solo ilustra: confirma. Un apagón no acompaña una nota sobre electricidad; se convierte en metáfora de país. Un retrato de un líder cubano no solo identifica a una autoridad; funciona como rostro de una Revolución agotada. Un portaviones no solo informa sobre despliegue; introduce la posibilidad de fuerza. Una manifestación puede mostrar apoyo popular, pero si el titular la enmarca como “dos realidades” o como mensaje de muerte, el sentido visual queda reordenado por la palabra.

El análisis por país muestra que, en el corpus completo de 24 notas, 11 fueron elaboradas desde Estados Unidos, lo que representa el 45,8 % del total; 9 desde España, equivalentes al 37,5 %; 3 desde México, que suponen el 12,5 %; y 1 desde Venezuela, equivalente al 4,2 %. En conjunto, Estados Unidos y España concentran el 83,3 % de las notas analizadas. No aparece ninguna nota elaborada desde Cuba.

Este dato refuerza una conclusión central de la investigación: la cobertura de EL PAÍS sobre Cuba no se construye desde una observación situada en la Isla, sino desde un entramado externo, articulado principalmente desde Miami, Nueva York, Washington y Madrid. La ausencia de reportería situada en Cuba condiciona el enfoque, las fuentes disponibles y los marcos interpretativos que organizan la representación del país.

A esto se suman, que la distribución de la cobertura latinoamericana en el período analizado muestra una concentración en torno a Cuba, México y Venezuela, que juntas reúnen aproximadamente el 68 % de las menciones estimadas. En el caso de Cuba y Venezuela, la presencia aparece fuertemente atravesada por la agenda de Washington, mientras México funciona como una plaza informativa estructural del diario. Argentina ocupa un segundo nivel de visibilidad, marcada por el ciclo político de Milei, y Brasil, Colombia y Chile aparecen con una presencia más fragmentaria o puntual.

Conclusiones

El análisis permite concluir que la cobertura de EL PAÍS sobre Cuba no responde a una simple acumulación de artículos, sino a una arquitectura narrativa coherente y sesgada políticamente. En el conjunto de textos analizados, Cuba aparece descrita de forma recurrente como un país al borde del colapso, sin capacidad propia de salida y sometido a una crisis cuya solución parecería depender de intervención externa.

Esa representación no se construye desde la complejidad interna de la sociedad cubana, sino desde la agenda que Washington impulsa en su política hacia la Isla: sanciones, presión judicial, amenaza militar, cuestionamiento de sus estructuras económicas y promesa de una “transición” condicionada.

El rasgo central de la cobertura es su dependencia del relato estadounidense. EL PAÍS no actúa únicamente como un medio que informa sobre decisiones de Washington, sino como un operador editorial que convierte esas decisiones en sentido periodístico. El diario toma los ejes de la política exterior de Estados Unidos, los organiza en titulares, perfiles, reportajes, análisis y gráficos, y los presenta como una lectura razonable de la realidad cubana. De ese modo, el discurso de Washington deja de aparecer como una posición política interesada y se transforma en el encuadre dominante: Estados Unidos sanciona, acusa, despliega, condiciona y propone; Cuba queda reducida, casi siempre, a ser interpretada por otros.

Esa dependencia narrativa se refuerza por la estructura de fuentes. Las voces oficiales estadounidenses, los tribunales, las agencias, los expertos estadounidenses y los actores de Miami ocupan un lugar privilegiado en la construcción del relato. Frente a ello, las fuentes nacionales cubanas —sociales, institucionales, comunitarias, académicas o populares— aparecen debilitadas, desplazadas o directamente ausentes como sujetos capaces de explicar su propia realidad. El país es narrado más como objeto de diagnóstico externo que como sociedad con actores, conflictos, respuestas y racionalidades propias.

La ausencia de reporteros en Cuba es, por tanto, un dato decisivo. No se trata solo de una limitación geográfica, sino de una condición estructural del enfoque: informar sobre Cuba sin informar desde Cuba implica depender de circuitos externos de validación, de agendas producidas fuera de la Isla y de fuentes que, en muchos casos, forman parte del propio dispositivo político de presión. Esto reduce la posibilidad de comprender el impacto real del bloqueo, las sanciones y la agresividad estadounidense sobre la vida cotidiana, y favorece una explicación unilateral donde los problemas internos se presentan como prueba definitiva del agotamiento del sistema cubano.

En síntesis, EL PAÍS construye una Cuba explicada desde Washington, narrada desde fuera y escasamente contrastada con fuentes nacionales situadas en la Isla. La cobertura no niega necesariamente problemas reales —apagones, dificultades económicas, migración, tensiones políticas o desabastecimiento—, pero los ordena dentro de una interpretación funcional al relato de colapso.

La pregunta clave, por tanto, no es solo qué dice EL PAÍS sobre Cuba, sino desde qué centros de poder lo dice, a quién concede autoridad para explicar la realidad cubana y qué intereses políticos terminan haciendo legible su cobertura.

Metodología: Análisis del discurso de 24 artículos de EL PAÍS publicados entre el 18 y el 24 de mayo de 2026 y localizados mediante búsqueda de la palabra “Cuba” en Google. Variables codificadas: titular, firma, fecha, sección, presencia de Cuba en titular, tono, criticidad discursiva, macroencuadre, fuentes citadas, país de origen y patrón visual.

Anexo: Artículos analizados

No. Título Firma Cuba en titular Macroencuadre Criticidad 1 El ICE detiene en Florida a la hermana de la jefa del conglomerado militar cubano Gaesa Abel Fernández explícita GAESA/economía militar 4 2 Andy García, actor: “Tengo un agujero en el corazón por Cuba” Gregorio Belinchón explícita Exilio/legitimidad externa 2 3 Cuando la ficción anticipa la realidad Cartas al director implícita Otros/secondary 2 4 Descomposición en Cuba El País explícita Crisis/colapso 5 5 Díaz-Canel advierte de “un baño de sangre” si Estados Unidos ataca a Cuba Carla Gloria Colomé explícita Escalada militar/intervención 4 6 EE UU imputa a Raúl Castro y ofrece a Cuba una “nueva relación”: el guion venezolano se repite El País Exprés explícita Escalada militar/intervención 5 7 El Supremo de EE UU abre la puerta a que empresas afectadas por las expropiaciones de Fidel Castro reclamen una indemnización a Cuba Macarena Vidal Liy implícita Judicialización/sanciones 4 8 El exilio de Miami celebra la imputación a Raúl Castro: “Donald Trump ha hecho que el pueblo recupere la esperanza” Abel Fernández implícita Exilio/legitimidad externa 5 9 El temor al ICE puede ser mortal: migrantes asesinadas que no se atrevieron a denunciar a sus parejas Carla Gloria Colomé implícita Otros/secondary 2 10 Estados Unidos amplía sus sanciones contra Cuba Macarena Vidal Liy explícita Judicialización/sanciones 4 11 Estados Unidos concreta un simulacro militar de evacuación en Caracas Florantonia Singer implícita Escalada militar/intervención 3 12 Estados Unidos despliega su portaviones USS Nimitz en el Caribe en plena campaña contra Cuba Macarena Vidal Liy explícita Escalada militar/intervención 5 13 Gráficos de los “alumbrones” de Cuba: más horas a oscuras que con luz bajo el asedio de Trump Juan Carlos Espinosa / Patricia San Juan Flores explícita Crisis/colapso 4 14 La confesión de Raúl Castro por la que podría ser juzgado en Estados Unidos: “Tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan” Carla Gloria Colomé implícita Judicialización/sanciones 5 15 La desesperación de los cubanos, entre la asfixia de Trump y la del régimen: “¿Cómo vas a resistir si no tienes nada?” Silvia Blanco explícita Crisis/colapso 5 16 La imputación a Raúl Castro arrincona al castrismo y expone que Trump está dispuesto a todo en Cuba Carla Gloria Colomé explícita Escalada militar/intervención 5 17 Los dilemas del futuro de Cuba: cambio de régimen o transición pactada David Marcial Pérez explícita Escalada militar/intervención 4 18 Marco Rubio ofrece una “nueva vía” para Cuba con elecciones libres y sin el poder de las Fuerzas Armadas Macarena Vidal Liy explícita Judicialización/sanciones 4 19 Miguel Díaz-Canel, el administrador de los restos de la Revolución cubana Silvia Blanco explícita Crisis/colapso 5 20 Miguel Díaz-Canel, el cuestionado líder cubano que ahora acecha Estados Unidos El País Exprés explícita Crisis/colapso 5 21 Rosas rojas para la CIA en La Habana Carlos Manuel Álvarez implícita Opinión/negociación inteligencia 5 22 Sin luz, sin pan y sin salida: Cuba está al borde del colapso El País Exprés explícita Crisis/colapso 5 23 ¿Qué pasará con el turismo en Cuba? Así funciona Gaesa, el conglomerado militar en el punto de mira de Estados Unidos Carlos Molina / Luis Sevillano / Sebastián Casse / Juan Carlos Espinosa explícita GAESA/economía militar 4 24 “Nos están matando”, el mensaje desde las dos realidades de La Habana El País / S. B. implícita Crisis/colapso 4

Tomado de Cubadebate

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