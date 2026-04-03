El Club de Aviación de Cuba, asociación que agrupa a los practicantes de los deportes aéreos en el país, se suma a la sociedad cubana en su rechazo al encausamiento fraudulento y políticamente motivado contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El uso del sistema legal norteamericano con fines políticos, en el intento de crear un expediente que justifique una agresión militar contra Cuba, constituye un acto de aventurerismo e irresponsabilidad colosal. Esta maniobra, engendrada en sectores enfermizos de la sociedad estadounidense que sueñan con el derrocamiento del gobierno cubano mediante la fuerza de las armas, de concretarse implicaría una tragedia tanto para Cuba como para los Estados Unidos.

El Club de Aviación de Cuba espera que en los círculos gobernantes de los Estados Unidos prevalezca la racionalidad y se salve la paz, lo que representaría una victoria de la condición humana sobre la bestialidad y la estupidez.

A continuación, la comunicación íntegra:

La Habana, 26 de mayo de 2026. “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”. El Club de Aviación de Cuba, asociación que agrupa a los practicantes de los deportes aéreos en el país, se suma a la sociedad cubana en su rechazo al fraudulento, y políticamente motivado, encausamiento al General de Ejército Raúl Castro Ruz. El uso del sistema legal norteamericano con propósitos políticos, en el intento de crear un expediente que justifique una agresión militar a la República de Cuba, es de un aventurerismo y una irresponsabilidad colosales. Engendrado en ese sector enfermizo de la sociedad norteamericana, que puja por ver realizado el viejo sueño del derrocamiento del gobierno cubano por la fuerza de las armas yankees, de realizarse implicaría una tragedia tanto para Cuba como para los Estados Unidos de América. La nación cubana, como cualquier otra, tiene derecho soberano sobre su espacio aéreo. Ese derecho se ejerció hace 30 años, frente a las reiteradas incursiones provocativas de Hermanos al Rescate, y se ejercería con la misma legitimidad en las presentes circunstancias, de llegar a puerto las mezquinas maquinaciones de quienes hoy aspiran a lanzar al gobierno de Donald Trump sobre la tierra cubana.

Esperamos que en los círculos gobernantes de los Estatos Unidos de América prevalezca la racionalidad, y se salve la paz. Sería una victoria de la condición humana por sobre la bestialidad y la estupidez. Es nuestra aspiración que esos cielos permanezcan abiertos para la sana práctica de los deportes aéreos, y sean espacio de bienvenida para amigos practicantes, vengan de los Estados Unidos de América o de cualquier nación del mundo. Dada en el Club de Aviación de Cuba, a los 26 días del mes de mayo de 2026.

Tomado de Cubadebate

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