El internacional zurdo Yoanni Yera dejo en blanco a los Leñadores de Las Tunas en cinco episodios y Matanzas dio el primer golpe en el comienzo del play off final de la Serie 64. El juego terminó 8-3 y Yera (7-2) su calidad para reducir a tres cañonazos el gasto ofensivo de los campeones de Cuba, con un ponche y tres bases por bolas en 5.0 inning completos y dejar la pizarra 8-0 a su favor. Los matanceros aprovecharon muy bien la poca efectividad del abridor Eliánder Bravo (7-3) para decidir el choque en el primer tercio con tres carreras en la parte alta del tercer acto- se desplomó la defensa- y gran racimo de cinco un capítulo después.

Los Leñadores marcaron sus tres anotaciones en el cierre del noveno frente a los relevistas Brian Cedeño y Silvio Iturralde. Henry Quintero de 4-2 fue el más destacado en un ataque aislado de 9 hits.

Matanzas por su parte mostró ofensiva de 13 imparable con destaque para el antesalista Luis Angel Sánchez (4-3/2CI/2CA), el intermedista Aníbal Medina (4-2/HR/3CI/1CA) y el receptor Andrys Pérez (4-3/2CA).

Este jueves se efectuará en el estadio Latinoamericano el segundo encuentro con hora de comienzo 1.30 PM. Están anunciados como lanzadores Rubén Rodríguez por Las Tunas y el zurdo Michel Pérez por los Cocodrilos de Armando Ferrer.

FOTOS: Gretel Yanet

